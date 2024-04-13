Новости

dv.ee

13 апреля 2024 в 12:27









Крупный магазин электроники уходит из T1: пришлось уступить место Lidl

Центр Т1 продолжает развиваться. Фото: Andras Kralla

Чтобы найти место для розничной сети Lidl в торговом центре T1, необходимо переместить крупный магазин игрушек и магазин электроники. Для последнего подходящего нового места в центре не нашлось, пишет Ärileht.

В магазине ONOFF в торговом центре T1 в настоящее время проводится распродажа перед закрытием. Руководство одной из крупнейших сетей розничной торговли электроникой в Эстонии не пожелало прокомментировать причины закрытия. На вопрос о том, будет ли открыт новый магазин в центре, руководство компании посоветовало лишь посещать другие магазины ONOFF в Таллинне.