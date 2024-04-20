    Milrem Robotics поставит роботизированные системы Силам обороны Японии

    Фото: Эйко Кинк

    Предприятие оборонной промышленности Milrem Robotics заключило договор на поставку беспилотных наземных транспортных средств Силам обороны Японии, пишет ERR.

    Предприятие поставит в Японию три беспилотных наземных транспортных средства THeMIS UGV, предназначенных для выполнения различных задач, включая транспортировку оборудования и сбор разведданных.
    "Силы обороны Японии стремятся укрепить свой оборонный потенциал с помощью беспилотных систем, достичь асимметричного превосходства и снизить риск человеческих потерь. Это задача, для которой разработаны беспилотные наземные транспортные средства", – сообщил председатель правления Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.
    В прошлом году контрольный пакет акций в эстонском предприятии Milrem Robotics, занимающегося разработкой роботов и автономных систем военного назначения приобрела компания EDGE Group PJSC со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах.
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