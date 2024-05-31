Скончался один из основателей Центристской партии Калев Калло

Фермеры подделывали документы и вывели из компании сотни тысяч

Эта история полна обмана и фальши и рассказывает о том, как из принадлежащей литовцам фирмы Agrochema Eesti вывели большие деньги и как эстонцы навязывали сделки иностранным компаниям.

Эта история полна обмана и фальши и рассказывает о том, как из принадлежащей литовцам фирмы Agrochema Eesti вывели большие деньги и как эстонцы навязывали сделки иностранным компаниям.