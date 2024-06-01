    Налоговый департамент хочет получить доступ к данным о всех банковских счетах

    Министр финансов Март ВырклаевФото: Andras Kralla

    Министр финансов Март Вырклаев пообещал улучшить собираемость налогов на 40 миллионов в год. Платой за это является конфиденциальность информации о банковских счетах резидентов и фирм в Эстонии.

    Заложенное в бюджетной стратегии страны обещание сделать работу налогового департамента более эффективной приобретает конкретную форму. В департаменте и Министерстве финансов циркулирует проект, который позволит государству проверять остатки на счетах всех клиентов коммерческих банков Эстонии. В банках этот план вызывает смущение, если не ужас.
    На данный момент, еще на уровне идеи, план таков: налоговый и таможенный департамент мог бы получать доступ к данным всех банковских счетов - частных лиц, компаний и некоммерческих организаций - через какой-то канал обмена данными, для того, чтобы узнать, насколько велик так называемый оборот счета. Сколько денег поступило, сколько ушло.
    Месяц назад генеральный директор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви объяснял идею в интервью Vikerraadio на следующем примере: «Мы предложили ввести целевой обмен данными с коммерческими банками, чтобы, например, можно проверить, нет ли у субъекта, который не платит налог с оборота, а лимит оборота для таких юрлиц составляет 40 000 евро в год, реального оборота, превышающего эту сумму в несколько раз».
    По словам Ууккиви, они хотели бы видеть не каждую транзакцию по каждому счету, а общий баланс, представленный банком. Например, годовой оборот одного счета.
    Это стало бы фундаментальным изменением. То, что происходит на счетах, по крайней мере частных лиц, связано с приватностью. Кроме того существует банковская тайна. До сих пор к ее нарушению в таком масштабе в Эстонии относились по меньшей мере подзрительно. Налоговый администратор в принципе может получить доступ к счетам во время налоговой проверки, но теперь такой доступ предлагают сделать автоматическим и постоянным.
    В то же время Налогово-таможенный департамент хотел бы дополнить закон положением, согласно которому предприятия должны будут декларировать всех участников сделок по всем счетам, как это сейчас делается со счетами, превышающими 1000 евро. В результате этих двух изменений прозрачность банковских счетов уже будет очень высокой.
    Банковский союз не в восторге от предложенного плана. Его глава Катрин Талихярм подтвердила, что налоговый департамент ознакомил их с моделью адресного обмена данными, в рамках которой они хотят улучшить выявление налоговых рисков, связанных как с частными лицами, так и с компаниями. «Ассоциация банков не поддерживает реализацию модели обмена данными в таком виде».
    По словам Талихярм, новый подход требует широкого анализа «с точки зрения банковской тайны, защиты персональных данных, вторжения в частную жизнь, соразмерности меры, административного бремени и связанных с этим рисков».
    Среди прочего, по его словам, необходимо будет выяснить, является ли такое вмешательство юридически допустимым, необходимым и соразмерным. Если же правительство захочет двигаться вперед, вопреки мнению банков, потребуется общественное обсуждение, считает она: «Приемлемы ли для общества изменения, необходимые для реализации их предложений?»

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