    В Хаапсалу летом не будет парковочных контролеров

    Фото: Меэли Кюттим

    Летом 2023 года городская управа Хаапсалу в качестве пилотного проекта запустила службу контроля парковки, которая этим летом, однако, работать в городе не будет, пишет ERR.

    Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу заявил, это решение принято не по финансовой причине, поскольку проверка ничего не стоила городу, и поставщик услуг предоставлял их за собранные штрафы.
    Заказанный городом в прошлом году парковочный контроль стал первой серьезной попыткой решить проблемы с парковкой в ​​Старом городе Хаапсалу.
    Мяэсалу не исключил, что в будущем контроль придется возобновить.

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