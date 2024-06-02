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2 июня 2024 в 7:06









В Хаапсалу летом не будет парковочных контролеров

Фото: Меэли Кюттим

Летом 2023 года городская управа Хаапсалу в качестве пилотного проекта запустила службу контроля парковки, которая этим летом, однако, работать в городе не будет, пишет ERR.

Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу заявил, это решение принято не по финансовой причине, поскольку проверка ничего не стоила городу, и поставщик услуг предоставлял их за собранные штрафы.

Заказанный городом в прошлом году парковочный контроль стал первой серьезной попыткой решить проблемы с парковкой в ​​Старом городе Хаапсалу.

Мяэсалу не исключил, что в будущем контроль придется возобновить.