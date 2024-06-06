    Заверено второе чтение законопроекта об автоналоге, центристы грозят судом

    Третье, заключительное чтение законопроекта об автоналоге пройдет на следующей неделе.Фото: Andras Kralla

    В среду Рийгикогу после почти 10 часов обсуждения завершил второе чтение законопроекта о введении в Эстонии автомобильного налога, передает rus.err.ee.

    Перед вторым чтением в закон были внесены некоторые изменения: например, плату за регистрацию автомобиля необходимо будет вносить один раз и при продаже уже внесенных в регистр дорожного движения Эстонии транспортных средств.
    Третье, заключительное чтение пройдет на следующей неделе.
    Центристы в четверг утром заявили, что если закон будет принят в его нынешнем виде, то они подадут в суд. По словам лидера партии Михаила Кылварта, Конституция предусматривает, что многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями находятся под особой опекой государства, но данный законопроект в его нынешнем виде не предусматривает для них особых положений.

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