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dv.ee

6 июня 2024 в 7:57









Заверено второе чтение законопроекта об автоналоге, центристы грозят судом

Третье, заключительное чтение законопроекта об автоналоге пройдет на следующей неделе. Фото: Andras Kralla

В среду Рийгикогу после почти 10 часов обсуждения завершил второе чтение законопроекта о введении в Эстонии автомобильного налога, передает rus.err.ee.

Перед вторым чтением в закон были внесены некоторые изменения: например, плату за регистрацию автомобиля необходимо будет вносить один раз и при продаже уже внесенных в регистр дорожного движения Эстонии транспортных средств.

Третье, заключительное чтение пройдет на следующей неделе.

Центристы в четверг утром заявили, что если закон будет принят в его нынешнем виде, то они подадут в суд. По словам лидера партии Михаила Кылварта, Конституция предусматривает, что многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями находятся под особой опекой государства, но данный законопроект в его нынешнем виде не предусматривает для них особых положений.