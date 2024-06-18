    Морозова признали виновным в деятельности против ЭР: его приговорили к 6 годам тюрьмы

    Вячеслав Морозов. Фото: Kristjan Teedema, Tartu PM/Scanpix

    Харьюский уездный суд во вторник, 18 июня, признал бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в деятельности против Эстонской Республики.

    Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. Срок заключения начинается с 3 января 2024 года – даты, когда Морозов был задержан по подозрению в совершении преступления, передает rus.err.ee.
    Согласно обвинительному заключению, которое упоминает суд, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с этими сферами людях и инфраструктуре.
    В том числе он якобы предоставлял зарубежной разведке информацию о политической ситуации в Эстонской Республике, ее отношениях с ЕС, а также о ситуации с интеграцией в стране.
    Морозов много лет работал профессором исследований в сфере Европейского Союза и России в Институте политических исследований имени Йохана Шютте. Последние годы он также занимал должность профессора международной политической теории. В 90-е годы Морозов учился на факультете международных отношений и историческом факультете СПбГУ.
    Как сообщал в январе генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон, Морозов регулярно передавал информацию российским агентам, и это происходило на территории России. За эти сведения Морозову платили.

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