Новости

dv.ee

28 июня 2024 в 6:34









Объем продаж предприятий розничной торговли сократился на 4%

Объем продаж продовольственных магазинов за год упал на 2%. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, доход от продаж предприятий розничной торговли в мае 2024 года составил 898 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 4%.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на уменьшение объема продаж предприятий розничной торговли в мае более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год объем продаж сократился на 8%: «Объем продаж сократился в большинстве отраслей, на уровне прошлого года он остался лишь у аптек и магазинов косметических товаров».