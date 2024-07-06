    Изменения в горсобрании Таллинна: трое чиновников вернули полномочия

    Фото: Андрас Кралла, Scanpix

    Сразу три депутата от входящих в новую коалицию Isamaa, Eesti 200 и Партии реформ решили восстановить свои полномочия.

    Избирательная комиссия Таллинна 5 июля утвердила изменения в составе столичного городского собрания, пишет ERR. Марек Карм из партии Eesti 200 вернется в его состав 10 июля, сменив Пеэтера-Ээрика Отса.
    Рийна Солман из партии Isamaa вернется 19 июля, когда депутатский корпус покинет замещающий ее Калев Ваппер.
    А реформист Лембит Кольк решил восстановить полномочия с 14 августа. Ему депутатское кресло освободит Тийт Соорм.
    Еще одна реформистка Вилья Тоомас еще на три месяца продлила приостановку своих полномочий в Таллиннском горсобрании. Ее продолжит замещать Эве Алтров.

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