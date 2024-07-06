Изменения в горсобрании Таллинна: трое чиновников вернули полномочия
Фото: Андрас Кралла, Scanpix
Сразу три депутата от входящих в новую коалицию Isamaa, Eesti 200 и Партии реформ решили восстановить свои полномочия.
Избирательная комиссия Таллинна 5 июля утвердила изменения в составе столичного городского собрания, пишет ERR. Марек Карм из партии Eesti 200 вернется в его состав 10 июля, сменив Пеэтера-Ээрика Отса.
Рийна Солман из партии Isamaa вернется 19 июля, когда депутатский корпус покинет замещающий ее Калев Ваппер.
А реформист Лембит Кольк решил восстановить полномочия с 14 августа. Ему депутатское кресло освободит Тийт Соорм.
Еще одна реформистка Вилья Тоомас еще на три месяца продлила приостановку своих полномочий в Таллиннском горсобрании. Ее продолжит замещать Эве Алтров.
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