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Äripäev

2 сентября 2024 в 10:47









ТОП богачей: самые молодые миллионеры Эстонии

Одним из «новичков» ТОПа является, например, Керон Сепп, который раньше не был известен широкой общественности. Фото: Liis Treimann

В этом году в рейтинг самых богатых людей в категории до 35 лет попали 24 человека.

Первая половина списка молодых богачей осталась практически без изменений по сравнению с прошлым годом, однако в рейтинг попали и новые фигуранты.