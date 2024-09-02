ТОП богачей: самые молодые миллионеры Эстонии

Делов-то: меняют партии как перчатки, свободу слова душат?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.