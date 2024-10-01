Налоговые эксперты: планируемый налог на прибыль толкнет к банкротству даже жизнеспособные фирмы
«В Министерстве финансов, похоже, забыли, что бухгалтерская прибыль – это не то же самое, что деньги, которыми можно платить налоги», – пишут налоговые эксперты адвокатской конторы Sorainen Пауль Кюннап и Вернер Силм.
Министр финансов Юрген Лиги представляет государственный бюджет на 2025 год на правительственной пресс-конференции. Foto: Андрас Кралла
Мы с возрастающим удивлением наблюдаем за продвижением предложения о введении налога на прибыль компаний, демагогически названного налогом на безопасность. Разве мы действительно собираемся сделать что-то, что настолько очевидно вредно, непропорционально дорого и в долгосрочной перспективе сокращает, а не увеличивает налоговые поступления? Литовские коллеги качают головами и достают попкорн.