Назад 06.11.24, 07:43 Трамп побеждает на выборах президента США Республиканцы победили в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии, поэтому у Камалы Харрис практически не осталось шансов на победу. Сам Дональд Трамп объявил себя победителем выборов, обратившись к своим избирателям во Флориде. Лидеры некоторых стран, в том числе Эстонии, Великобритании и Израиля уже поздравили его с победой.

Дональд Трамп уже практически объявил себя американским президентом. Foto: Brian Snyder

Подсчет голосов на выборах президента США еще не завершился, однако Трамп уже набрал 266 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы (у Камалы Харрис – 219).

Сенсаций на этих выборах не было: кандидаты выиграли во всех штатах, где опросы прогнозировали им уверенную победу. Если, конечно, не считать того, что Трамп станет первым человеком, ставшим президентом США, который занимал этот пост два срока, но не подряд.

Исход выборов решали семь колеблющихся штатов (Аризона, Невада, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина), в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии Трамп уже победил.

«Сейчас в Демократической партии настроение грустное: путь к победе становится все более узким. Наша главная надежда – синяя стена, но мы видим, что у Харрис результаты в них хуже, чем у Байдена четыре года назад», – констатировала несколько часов назад журналист NBC и бывший пресс-секретарь Джо Байдена Дженнифер Псаки.

Под «синей стеной» Псаки имела в виду три штата: Пенсильванию (19 голосов выборщиков), Мичиган (15) и Висконсин (10). Если бы Камала Харрис выиграла все три, она стала бы президентом, но этого не произошло. До начала выборов существовал также вариант, при котором она проигрывает один из этих штатов, но все равно становится президентом, выиграв в Аризоне (11) и Неваде (6). Но для этого ей нужно было побеждать также в Северной Каролине (16) и Джорджии (16), поэтому этот вариант отпал.

Когда будет окончательный подсчет голосов, неизвестно, поскольку правила разнятся от штата к штату. Например, в Неваде подсчет может занять несколько недель, но сейчас вариант, при котором этот штат сыграет решающую роль, маловероятен.

Результаты Трампа во многих колеблющихся штатах оказались лучше, чем были четыре года назад, а результаты Камалы Харрис – хуже, чем были четыре года назад у Джо Байдена.

Трампу удалось увеличить свою поддержку со стороны молодых людей. Они по-прежнему предпочитают кандидата от демократов, однако уровень поддержки Трампа со стороны молодежи выросла, по сравнению с результатами четырехлетней давности. На некоторых молодых избирателей влияние оказал даже блогер Джо Роган: тот факт, что Роган поддержал Трампа, взял у него интервью, а Харрис отказалась прийти к нему на его условиях, склонило некоторых неопределившихся поддержать Трампа, а не Харрис.

Трампу также удалось мобилизовать свой электорат и уговорить своих сторонников прийти на выборы.

Республиканцы также являются фаворитами в борьбе за большинство в Сенате, выборы в который сегодня также проходят. NBC News предполагает, что большинство это будет минимальное – ровно на одного сенатора.

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