Алар Колк: ежемесячная зарплата — экономически вредная зависимость
Директор Европейской инновационной академии Алар Колк считает, что старая экономическая модель должна быть разрушена, поскольку она больше не работает. По словам Колка, нас спасет большее число предпринимателей и стартап-образ мышления.
Директор Европейской инновационной академии Алар Колк. Foto: Marko Mumm
На конференции по сбалансированной экономике «Слон в комнате» Алар Колк призвал смело смотреть в будущее и ставить амбициозные цели, чтобы выйти из экономического спада с победой. В своей презентации он создал игровую модель OÜ Эстония, в которой предложил направления, по которым могла бы развиваться коммерческая деятельность в стране.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.