Назад 14.11.24, 14:38 В России хотят запретить иноагентам зарабатывать – законопроект внесен в Госдуму Угрозы спикера Госдумы России Вячеслава Володина в адрес иноагентов воплотились в законопроект, внесенный в парламент. Иноагентам запретят получать доход от творческой деятельности и недвижимости – он будет зачисляться на спецсчета, снять деньги с которых будет невозможно.

Инициативу продвигает лично спикер Вячеслав Володин. Foto: Scanpix

«Сегодня внесем законопроект, который обсуждали с вами ранее», – пишет спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, поясняя, что имеет в виду запрет на получение прибыли иноагентами.

Документ должен ввести «особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов». Иноагентов обяжут открыть специальный рублевый счет, на который и будут зачислять все подобные доходы. Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары, уточнил Володин.

Распоряжаться деньгами спецсчета иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус. Но могут и никогда не увидеть своих денег – по решению суда возможно зачисление этих средств в бюджет.

Доходы от недвижимости – продажи или сдачи в аренду – пока не вошли в документ. Их планируют внести позже. «Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», – пишет Володин.

491 столько сейчас людей, признанных иноагентами.

Большинство из них проживают за пределами России, но получают авторские вознаграждения, возмущается Володин.

Релокантов, для которых законопроект пока только готовят, в тысячу раз больше. По разным оценкам, с февраля 2022 года Россию покинули от 500 тыс. до 1,3 млн человек. По данным Европейского университетского института во Флоренции, 15% уехавших вернулись в Россию. По оценке «Финион», таковых больше – 40%.

Тех из них, кто не поддерживает путинский режим, ждут аналогичные ограничения. «Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от его продажи», – сообщал Володин ранее. «Иными словами – жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», – комментировал депутат Александр Хинштейн.

Иноагенты уже сталкиваются с трудностями. Так, в конце октября солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский подал иск к «Альфа-банку», который не отдал ему авторские гонорары от Российского авторского общества (РАО) со спецсчета. Артистам, выступившим против войны, уже не выплачивают роялти.