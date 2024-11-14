Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,22%269,88
  • OMX Riga1,73%886
  • OMX Tallinn0,04%1 730,19
  • OMX Vilnius0,37%1 044,41
  • S&P 500−0,03%5 983,36
  • DOW 300,08%43 995,55
  • Nasdaq −0,14%19 204,37
  • FTSE 1000,43%8 065,01
  • Nikkei 225−0,48%38 535,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,05
  • OMX Baltic0,22%269,88
  • OMX Riga1,73%886
  • OMX Tallinn0,04%1 730,19
  • OMX Vilnius0,37%1 044,41
  • S&P 500−0,03%5 983,36
  • DOW 300,08%43 995,55
  • Nasdaq −0,14%19 204,37
  • FTSE 1000,43%8 065,01
  • Nikkei 225−0,48%38 535,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,05
  • 14.11.24, 14:38

В России хотят запретить иноагентам зарабатывать – законопроект внесен в Госдуму

Угрозы спикера Госдумы России Вячеслава Володина в адрес иноагентов воплотились в законопроект, внесенный в парламент. Иноагентам запретят получать доход от творческой деятельности и недвижимости – он будет зачисляться на спецсчета, снять деньги с которых будет невозможно.
Инициативу продвигает лично спикер Вячеслав Володин.
  • Инициативу продвигает лично спикер Вячеслав Володин. Foto: Scanpix
«Сегодня внесем законопроект, который обсуждали с вами ранее», – пишет спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, поясняя, что имеет в виду запрет на получение прибыли иноагентами.
Документ должен ввести «особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов». Иноагентов обяжут открыть специальный рублевый счет, на который и будут зачислять все подобные доходы. Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары, уточнил Володин.
Распоряжаться деньгами спецсчета иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус. Но могут и никогда не увидеть своих денег – по решению суда возможно зачисление этих средств в бюджет.
Доходы от недвижимости – продажи или сдачи в аренду – пока не вошли в документ. Их планируют внести позже. «Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», – пишет Володин.
491
столько сейчас людей, признанных иноагентами.
Большинство из них проживают за пределами России, но получают авторские вознаграждения, возмущается Володин.
Релокантов, для которых законопроект пока только готовят, в тысячу раз больше. По разным оценкам, с февраля 2022 года Россию покинули от 500 тыс. до 1,3 млн человек. По данным Европейского университетского института во Флоренции, 15% уехавших вернулись в Россию. По оценке «Финион», таковых больше – 40%.
Тех из них, кто не поддерживает путинский режим, ждут аналогичные ограничения. «Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от его продажи», – сообщал Володин ранее. «Иными словами – жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», – комментировал депутат Александр Хинштейн.
Иноагенты уже сталкиваются с трудностями. Так, в конце октября солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский подал иск к «Альфа-банку», который не отдал ему авторские гонорары от Российского авторского общества (РАО) со спецсчета. Артистам, выступившим против войны, уже не выплачивают роялти.

Похожие статьи

Новости
  • 22.10.24, 13:50
Новый кредит для Украины будет погашен за счет процентов с замороженных российских активов
Сегодня на пленарном заседании Европейский парламент одобрил новый и уникальный в своем роде кредит для Украины. Из общей суммы кредита в размере около 45 миллиардов евро, выделенной странами G7, 35 миллиардов приходится на долю ЕС.
Новости
  • 12.11.24, 14:19
«Почему вашему мужу можно работать в России, а другим нет?» Каллас «отчиталась» перед Европарламентом
Сегодня Кая Каллас «отчиталась» перед Европарламентом. Цель слушаний – убедить избранных гражданами Евросоюза депутатов в своей пригодности на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.11.24, 09:50
Остановка сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа может затронуть до 40% трудоустроенных жителей
2
Новости
  • 13.11.24, 10:27
Swedbank понизил прогноз экономики Эстонии
3
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
4
Новости
  • 11.11.24, 06:00
Дорогой субподряд: продукция из Нарвы выходит под элитными скандинавскими брендами
5
Новости
  • 12.11.24, 14:19
«Почему вашему мужу можно работать в России, а другим нет?» Каллас «отчиталась» перед Европарламентом
6
Эпицентр
  • 13.11.24, 08:49
Известному «могильщику фирм» грозит запрет на ведение бизнеса

Последние новости

Новости
  • 14.11.24, 16:54
Производитель строительных материалов импортирует отходы: «Эстонский мусор очень плох»
Новости
  • 14.11.24, 16:16
Таллиннский аэропорт вводит сбор за безопасность: билеты подорожают
Новости
  • 14.11.24, 15:53
Таллиннская больница будет создана как акционерное общество
Новости
  • 14.11.24, 14:38
В России хотят запретить иноагентам зарабатывать – законопроект внесен в Госдуму
Новости
  • 14.11.24, 13:55
Госконтроль: электростанция Аувере нуждается еще в 10 млн евро инвестиций
Новости
  • 14.11.24, 13:48
Гросс: кризис только подкрадывается к кошелькам потребителей
Новости
  • 14.11.24, 13:07
Министр: увеличение квоты не приведет к массовой иммиграции
Mнения
  • 14.11.24, 11:43
Вельо Коннимоис: мы должны освободиться от скандинавского субподряда
«Кризис в Германии – это возможность для нас»

Сейчас в фокусе

В случае войны местные власти в пограничных районах будут играть большую роль, чем в обычное мирное время, указывает политик и социолог Марью Лауристин.
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
Аналитик Swedbank Тыну Мертсина.
Новости
  • 13.11.24, 10:27
Swedbank понизил прогноз экономики Эстонии
Больше всего аплодисментов вызвали слова Каллас о твердой поддержке Украины.
Новости
  • 12.11.24, 14:19
«Почему вашему мужу можно работать в России, а другим нет?» Каллас «отчиталась» перед Европарламентом
Ранее Лаури Хансберг намекал, что вряд ли сможет найти работу «чище» своей текущей деятельности. Пока он не задумывается о том, чем займется дальше, если на него наложат запрет на ведение бизнеса. «Живем одним днем», – сказал он.
Эпицентр
  • 13.11.24, 08:49
Известному «могильщику фирм» грозит запрет на ведение бизнеса
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.11.24, 11:19
Суд постановил: автоматически штрафовать за отсутствие отчетности запрещено
Рождественская ярмарка в Таллинне. Фото иллюстративное.
Новости
  • 13.11.24, 13:35
«Российские туристы больше не приезжают». В этом году рождественская ярмарка закроется раньше
В Нарве начались курсы для творческих людей, которые решили монетизировать свои увлечения. Но преподаватель Антон Осиповский предлагает хорошо подумать, а надо ли это делать?
Новости
  • 13.11.24, 14:15
Ведущий курсов предпринимательства: а может, не стоит превращать хобби в бизнес?
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024