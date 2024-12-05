Назад 05.12.24, 12:21 Суд: за порчей автомобиля Ляэнеметса стоит член партии Koos Аллан Хантсом Государственная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо) заявили, что за порчей автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора информационного портала Rus.Delfi Андрея Шумакова в декабре 2023 года стоял член партии Koos Аллан Хантсом, действовавший по заданию российских спецслужб.

Впервые о том, что окна в автомобиле главы МВД были разбиты по поручению российских спецслужб, КаПо заявила в феврале 2024 года. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann

Об этом в четверг, 5 декабря, на пресс-конференции в Таллинне рассказали госпрокурор Трийну Олев-Аас и гендиректор КаПо Марго Паллосон, передает rus.err.ee.

По словам Трийну Олев-Аас, Аллан Хантсом стоял за цепочкой лиц, причастных к непосредственной порче автомобилей министра и журналиста.

Суд установил, что Аллан Хантсом вступил в связь с лицами, действующими в интересах и по поручению Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (ГРУ), и с октября 2023 года до своего задержания планировал и подготавливал атаки на территории Эстонии.

Он был приговорен к реальному тюремному заключению сроком на шесть лет и шесть месяцев.