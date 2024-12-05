Суд: за порчей автомобиля Ляэнеметса стоит член партии Koos Аллан Хантсом

Государственная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо) заявили, что за порчей автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора информационного портала Rus.Delfi Андрея Шумакова в декабре 2023 года стоял член партии Koos Аллан Хантсом, действовавший по заданию российских спецслужб.
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Об этом в четверг, 5 декабря, на пресс-конференции в Таллинне рассказали госпрокурор Трийну Олев-Аас и гендиректор КаПо Марго Паллосон, передает rus.err.ee.
По словам Трийну Олев-Аас, Аллан Хантсом стоял за цепочкой лиц, причастных к непосредственной порче автомобилей министра и журналиста.
Суд установил, что Аллан Хантсом вступил в связь с лицами, действующими в интересах и по поручению Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (ГРУ), и с октября 2023 года до своего задержания планировал и подготавливал атаки на территории Эстонии.
Он был приговорен к реальному тюремному заключению сроком на шесть лет и шесть месяцев.
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Накануне Полиция безопасности (КаПо) задержала члена партии Koos Аллана Хантсома по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии, сообщает rus.err.ee.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.