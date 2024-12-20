Назад 20.12.24, 13:53 Z-канал публикует переписку эстонской полиции о пограничных закупках, пытаясь выдать это за скандал Укрепление эстонской восточной границы вызвало пристальный интерес российских пропагандистов, по-своему интерпретировавших процесс строительства станции по борьбе с дронами.

Telegram-канал публикует общедоступные документы, но далеко не всем это понятно. Foto: Скриншот

16 декабря в русскоязычном Telegram-канале “Трибалтийские вымираты”, который собирает плохие новости стран Балтии, появились скриншоты переписки между сотрудниками Департамента полиции и погранохраны и Riigi Kinnisvara. Речь шла о репосте с канала “Джокер ДНР”, который обнародует документы эстонской полиции последние два месяца.

Канал “Джокер ДНР” специализируется на публикации документов, похищенных, как утверждается, хакерами у Украины, а также документов стран НАТО. В недавних постах можно встретить, например, учебные пособия ВСУ, штатные структуры нескольких частей ВСУ, фото листка бумаги с именами и телефонами военнослужащих одной из украинских частей, план гаража посольства США в Киеве, касающиеся разных стран документы USAID (Агентство США по международному развитию). ДВ не может подтвердить или опровергнуть подлинность этих документов.

С 6 ноября на этом канале стали появляться документы Департамента полиции и погранохраны Эстонии. В том числе автор выложил документ, который якобы говорит о пропаже почти 275 тыс. евро, выделенных на строительство восточной границы.

Несекретные материалы

Организация “Эстонская соседская охрана” сообщила полиции, что изменилась ее дотация из госбюджета. Союз самоуправлений Ида-Вирумаа пишет председателю Госсуда о том, что возражает против закрытия Вируского уездного суда в Йыхви (в полицию и в несколько других учреждений отправились копии этого письма). Канцлер права и гендиректор полиции ведут переписку о случаях смерти задержанных в камерах. Чиновник отправляет официальную претензию подрядчику, который строил пограничный объект на Чудском озере.

Во всех этих случаях одним из участников переписки является кто-то из сотрудников Департамента полиции и погранохраны. Стоит отметить, что в этих постах, в отличие от многих других, “Джокер ДНР” не указывал, что документы украдены его хакерами. Однако при этом в его комментариях заметно смещены акценты, добавлены несуществующие факты и высмеиваются эстонские госорганы.

По словам капитана полиции Прийта Пыдра из Службы информационной безопасности Департамента полиции и погранохраны, речь идет не об утечке сведений, а сознательной дезинформации.

“Мы знаем о сообщениях, которые были опубликованы в этом аккаунте, и можем подтвердить, что это материал, собранный из общедоступных источников. Корреспонденция взята из общедоступного регистра документов Департамента полиции и погранохраны”.

Все опубликованные письма действительно доступны в полицейском регистре документов . Пресс-секретарь департамента Леана Лойде напоминает, что полиция обязана обеспечить прозрачность своей деятельности. Исходя из Закона о публичной информации, полицейский оценивает, есть ли основания оставить документ только для служебного пользования. Если таких оснований нет, документ становится общедоступным.

Вопрос на четверть миллиона

Одна из опубликованных в Telegram-канале переписок связана со строительством восточной границы. Сотрудница полиции, которая проводит конкурс госпоставки по закупке оборудования для создания на границе станции борьбы с дронами, пишет электронное письмо одному из руководителей Riigi Kinnisvara. Сотрудница полиции пишет о фирме-участнице тендера, которая в тендерной документации указала, что в 2019 году поставляла оборудование связи для Riigi Kinnisvara на 274 785 евро. Она спрашивает, действительно ли была такая поставка, были ли к поставщику претензии и, если да, то применялись ли какие-то санкции.

Автор канала “Джокер ДНР” снабжает скриншоты этой переписки комментарием о том, что в МВД назревает скандал, поскольку на строительстве границы с Россией пропала крупная сумма:

“Прошло четыре года, и МВД Эстонии заинтересовалось, на что были потрачены эти средства. Для разбирательства была направлена одна из самых опытных экспертов по государственным закупкам полиции”, - сообщает Telegram-канал.

Таким образом чиновница-организатор госпоставки, попросившая отзыв на одного из участников конкурса, “превратилась” в следователя. “Никаких расследований или нарушений в отношении исполнения договора, упомянутого в письме, не было”, - сообщил ДВ капитан полиции Прийт Пыдра.