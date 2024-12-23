Суттер: стоимость электроэнергии — главный вызов для промышленности
По мнению Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, конечные цены на электроэнергию в Эстонии больше не могут конкурировать с ценами в Финляндии и Швеции. Более того, мы начинаем уступать даже Латвии и Литве.
Слева направо: руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер, эксперт по международному бизнесу Биргит Линнамяэ, президент Incap Отто Пукк, и руководитель промышленного отдела Министерства экономики и коммуникаций Каспар Пеэк. Модератор — Урмас Вайно. Foto: Raul Mee
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