Рынок электроэнергии стран Балтии начал переход на 15-минутный интервал торговли

Рынок электроэнергии стран Балтии начали переводить с часового на 15-минутный интервал торговли.
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Об этом сообщил эстонский системный оператор Elering, согласно которому такой шаг предпринят для «повышения эффективности рынка и поддержки дальнейшей интеграции энергии из возобновляемых источников в энергосистему», передает rus.err.ee.
Переход на новый временной интервал биржевых аукционов для внутридневных сделок был проведен 16-17 декабря в сотрудничестве биржи Nord Pool и трех системных операторов стран Балтии.
Сокращение интервала торговли должно позволить точнее планировать производство и потребление электроэнергии и приводить его в соответствие с потребностями энергосистемы в режиме реального времени.
В данный момент переход на 15-минутные интервалы был выполнен для внутридневных сделок, а переход на такой интервал для сделок на сутки вперед запланирован в странах Балтии на 2025 год – этот переход будет осуществляться во всей Европе.
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