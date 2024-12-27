Назад 27.12.24, 09:50 Рынок электроэнергии стран Балтии начал переход на 15-минутный интервал торговли Рынок электроэнергии стран Балтии начали переводить с часового на 15-минутный интервал торговли.

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

Об этом сообщил эстонский системный оператор Elering, согласно которому такой шаг предпринят для «повышения эффективности рынка и поддержки дальнейшей интеграции энергии из возобновляемых источников в энергосистему», передает rus.err.ee.

Переход на новый временной интервал биржевых аукционов для внутридневных сделок был проведен 16-17 декабря в сотрудничестве биржи Nord Pool и трех системных операторов стран Балтии.

Сокращение интервала торговли должно позволить точнее планировать производство и потребление электроэнергии и приводить его в соответствие с потребностями энергосистемы в режиме реального времени.

В данный момент переход на 15-минутные интервалы был выполнен для внутридневных сделок, а переход на такой интервал для сделок на сутки вперед запланирован в странах Балтии на 2025 год – этот переход будет осуществляться во всей Европе.