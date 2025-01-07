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  • 07.01.25, 16:27

Сирье Потисепп: налоговая льгота уменьшит цены на продукты? Не верю

Цены на сырье растут по всему миру. Для эстонских производителей продуктов питания важно, чтобы правительство не вводило налоги или требования, которые могут ухудшить конкурентоспособность на внешних рынках, пишет руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
  • Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. Foto: Raul Mee
Благосостояние продовольственного сектора напрямую зависит от кошельков потребителей. Потребитель же по-прежнему остается неуверенным – объемы продаж производителей и торговцев (численные) снижаются, а товары со скидкой уже составляют более 50% потребительской корзины.
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