Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,84%280,07
  • OMX Riga0,25%876,39
  • OMX Tallinn−0,5%1 764,36
  • OMX Vilnius−0,54%1 091,22
  • S&P 500−1,11%5 909,03
  • DOW 30−0,42%42 528,36
  • Nasdaq −1,89%19 489,68
  • FTSE 1000,1%8 253,47
  • Nikkei 225−0,26%39 981,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%108,04
  • OMX Baltic−0,84%280,07
  • OMX Riga0,25%876,39
  • OMX Tallinn−0,5%1 764,36
  • OMX Vilnius−0,54%1 091,22
  • S&P 500−1,11%5 909,03
  • DOW 30−0,42%42 528,36
  • Nasdaq −1,89%19 489,68
  • FTSE 1000,1%8 253,47
  • Nikkei 225−0,26%39 981,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%108,04
  • 08.01.25, 12:07

Акции Nvidia резко упали

Во вторник акции производителя чипов Nvidia упали самыми быстрыми темпами за последние месяцы, несмотря на ранее опубликованные сильные квартальные результаты.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на презентации в Лас-Вегасе.
  • Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на презентации в Лас-Вегасе. Foto: Zuma Press / Scanpix
Акции Nvidia во вторник упали более чем на 6%, хотя предыдущий торговый день завершился на рекордно высоком уровне. Основным значимым событием после понедельничной торговли стало выступление генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в Лас-Вегасе, где руководитель компании рассказал подробнее о новых продуктах и планах.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 07.01.25, 12:20
Nvidia намерена совершить революцию в робототехнике
Производитель чипов Nvidia с помощью искусственного интеллекта намерен совершить революцию в робототехнике, заявил в понедельник глава компании Дженсен Хуанг после публикации квартальных результатов.
Биржа
  • 07.01.25, 10:42
Рекордные результаты Nvidia придали импульс технологическому сектору США
Акции Nvidia, достигшие исторического максимума закрытия, помогли индексу Nasdaq начать биржевую неделю с мощного роста.
Биржа
  • 30.11.24, 15:12
Фуад Расулов: «Жалею, что не успел зайти в Nvidia»
Искусственный интеллект еще не показал себя в полную силу, но тем больше оснований полагать, что звездный час компаний этого сектора еще впереди, поделился с участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» трейдер Фуад Расулов.
Биржа
  • 07.01.25, 09:43
Пассивное инвестирование: тикающая бомба на рынках, но альтернатива хуже
Вокруг структуры популярных биржевых индексов давно идет дискуссия о том, что она искажает реальное положение дел на рынках. С ростом пассивного инвестирования этот вопрос становится все более актуальным, так как теперь речь уже может идти о более фундаментальных искажениях.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.01.25, 16:06
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»
2
Mнения
  • 06.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: гостиницы и рестораны закроются, если не удастся поднять цены
3
Биржа
  • 07.01.25, 09:43
Пассивное инвестирование: тикающая бомба на рынках, но альтернатива хуже
4
Эпицентр
  • 07.01.25, 07:00
Холодное сердце Таллинна: как «Франц Крулль» морозил Европу и согревал Россию
5
Эпицентр
  • 06.01.25, 15:42
Труба трубе. Как Европа переживает окончание поставок российского газа из Украины
6
Новости
  • 05.01.25, 14:32
Начало ценовой войны? Финские торговые сети снижают цены

Последние новости

Новости
  • 08.01.25, 12:46
Бюро по борьбе с коррупцией проверяет главу airBaltic на конфликт интересов
Новости
  • 08.01.25, 12:07
Акции Nvidia резко упали
Новости
  • 08.01.25, 12:01
И месяца не прошло: в Нарве снова заменили политиков в советах муниципальных предприятий
Новости
  • 08.01.25, 11:27
Индекс потребительских цен: быстрее всего дорожали продукты питания
Биржа
  • 08.01.25, 11:00
Enefit Green ищет выход с финского рынка
Mнения
  • 08.01.25, 10:21
Ярослав Тавгень: математика – не ракетостроение. Творческие личности не порвутся
Новости
  • 08.01.25, 09:58
Эстония получит 50 млн долларов от штрафа Danske Bank
Новости
  • 08.01.25, 08:32
Одна из крупнейших шинных компаний Эстонии меняет владельца

Сейчас в фокусе

Самый популярный индекс S&P 500 в прошлом году вырос на 23% и на 12% – все зависит от того, как посмотреть.
Биржа
  • 07.01.25, 09:43
Пассивное инвестирование: тикающая бомба на рынках, но альтернатива хуже
Министр инфраструктуры Владимир Свет (слева) и председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн.
Новости
  • 07.01.25, 13:57
Министр Свет оправдывает Eesti Raudtee, которая помогает доставлять товары в Россию
Франц Крулль-старший и продукция основанного им завода.
Эпицентр
  • 07.01.25, 07:00
Холодное сердце Таллинна: как «Франц Крулль» морозил Европу и согревал Россию
Один из владельцев Respo Haagised Айн Антонс.
Новости
  • 07.01.25, 08:58
Промышленность проходит кризис: один бизнес боится дальнейшего спада, другой уже набирает обороты
Российский «Газпром» прекратил подачу газа через Украину 1 января 2025 года.
Эпицентр
  • 06.01.25, 15:42
Труба трубе. Как Европа переживает окончание поставок российского газа из Украины
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на презентации в Лас-Вегасе.
Биржа
  • 07.01.25, 12:20
Nvidia намерена совершить революцию в робототехнике
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
Новости
  • 06.01.25, 16:06
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025