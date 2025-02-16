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  • 16.02.25, 12:48

Бывший мэр-центрист Таави Аас вступил в партию «Отечество»

Глава волости Йыгевамаа и бывший мэр Таллинна Таави Аас, а также бывший председатель волостного собрания Пылтсамаа Реет Алев объявили о своем решении присоединиться к партии «Отечество», сообщила партия.
Таави Аас (справа)
  • Таави Аас (справа) Foto: Андрас Кралла
«Мне приятно присоединиться к партии, где меня ждут хорошие знакомые, с которыми мы вместе работали в правительстве и Рийгикогу. У „Отечества“ активная команда, и я верю, что вместе мы сможем сделать многое. Единственная цель — выиграть осенние выборы как в Пылтсамаа, так и по всей Эстонии», — прокомментировал свое решение Таави Аас.
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