Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,48%308,51
  • OMX Riga0,21%877,69
  • OMX Tallinn0,43%1 974,34
  • OMX Vilnius0,55%1 166,36
  • S&P 5000,38%5 633,07
  • DOW 30−0,03%41 989,96
  • Nasdaq 0,87%17 449,89
  • FTSE 100−0,84%8 562
  • Nikkei 2250,28%35 725,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,02
  • OMX Baltic1,48%308,51
  • OMX Riga0,21%877,69
  • OMX Tallinn0,43%1 974,34
  • OMX Vilnius0,55%1 166,36
  • S&P 5000,38%5 633,07
  • DOW 30−0,03%41 989,96
  • Nasdaq 0,87%17 449,89
  • FTSE 100−0,84%8 562
  • Nikkei 2250,28%35 725,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,02
  • 02.04.25, 09:42

Дурейко – о делистинге Enefit Green: у нас не было другого выбора

Чтобы восстановить инвестиционный потенциал концерна, у Eesti Energia нет другого выхода, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green, заявил глава Eesti Energia Андрус Дурейко, чьи слова передает rus.err.ee.
Глава Eesti Energia Андрус Дурейко.
  • Глава Eesti Energia Андрус Дурейко. Foto: Liis Treimann
Выступая в передаче Esimene stuudio на канале ETV, Дурейко пояснил, что выход Enefit Green на биржу нужно рассматривать с учетом того времени, и что это решение принесло определенную выгоду.
«Деньги, вложенные малыми инвесторами, позволили создать крупнейший на сегодня портфель ветроэнергетики в странах Балтии. Энергетический рынок быстро изменился, и Eesti Energia должна реагировать на эти изменения, чтобы мы могли продолжать делать инвестиции и наращивать доходность вложенных средств», – рассказал он.
Дурейко отметил, что деньги, привлеченные в связи с выходом на биржу Enefit Green, были вложены в производство возобновляемой энергии, и в это нужно инвестировать и дальше, но в настоящее время возможности Eesti Energia ограничены.
По его словам, у предприятия нет другого варианта избавиться от ограничений, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green: «Сегодня, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда мы не можем инвестировать дальше, потому что у нас есть ограничения. Но мы хотим избавиться от этих ограничений и продолжать инвестировать. Кроме того, нужны дополнительные управляемые мощности».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 01.04.25, 13:47
Enefit Green предложит не выплачивать дивиденды
Совет госкомпании Enefit Green утвердил аудированный годовой отчет предприятия за 2024 год и направит его на утверждение общему собранию акционеров, передает rus.err.ee.
Биржа
  • 01.04.25, 09:28
Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь
Так как Enefit Green планирует в скором времени покинуть биржу, все расходы, которые были связаны с этой затеей, сегодня уже можно довольно точно подсчитать. Получилось дорого и бестолково.
Биржа
  • 31.03.25, 16:47
«Выход на биржу только с Enefit – шаг недальновидный, но ошибку можно исправить»
Компанию Eesti Energia уже давно следовало вывести на биржу, в том числе вместо Enefit Green. Тем более этот шаг необходимо предпринять сейчас, когда акции Enefit уходят с рынка, считают руководитель Таллиннской и Балтийской бирж Каарел Отс и руководитель биржевой редакции Äripäev Юхан Ланг в радиопередаче «Kuum tool».
Биржа
  • 27.03.25, 17:02
Бывший глава Enefit Green: в мое время об уходе с биржи не было и речи
Для Ааво Кярмаса, покинувшего пост генерального директора Enefit Green прошлым летом, новость о выходе компании с биржи стала весьма неожиданной.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 01.04.25, 09:28
Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь
2
Подсказка
  • 01.04.25, 06:00
Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель?
3
Биржа
  • 01.04.25, 09:01
Хелениус делает ставку на недвижимость Украины: окончание войны приведет к буму экономики
4
Новости
  • 01.04.25, 13:08
Борьба на рынке яиц: эстонский производитель выдержал напор дешевых товаров и сохранил прибыльность
5
Новости
  • 01.04.25, 16:36
Местная сеть цветочных магазинов выкупает садовый центр Hortes: «Очень большое расширение»
6
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»

Последние новости

Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
Биржа
  • 02.04.25, 13:15
Tallink продал одно судно
Биржа
  • 02.04.25, 13:11
Вторичные пошлины США в отношении России. Насколько реально? Насколько эффективно?
Новости
  • 02.04.25, 12:25
Helmes получила разрешение на покупку известной эстонской IT-компании
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
Биржа
  • 02.04.25, 10:38
Американские фондовые рынки ожидают введения таможенных пошлин
Новости
  • 02.04.25, 09:42
Дурейко – о делистинге Enefit Green: у нас не было другого выбора
Новости
  • 02.04.25, 08:43
Смена курса: закон о климате резко притормозили

Сейчас в фокусе

По словам Ааво Кярмаса, бывшего руководителя Enefit Green, расходы на IPO себя оправдывали. Однако за весь период пребывания компании на бирже она несла и другие расходы, сумма которых оказалась весьма приличной. Это тоже можно было бы оправдать, если бы не одно «но».
Биржа
  • 01.04.25, 09:28
Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь
«Быть бизнесменом и инвестором – значит строить долгосрочные планы. Я скорее смотрю в будущее, чем стремлюсь быстро заработать деньги», – говорит предприниматель Йоаким Хелениус.
Биржа
  • 01.04.25, 09:01
Хелениус делает ставку на недвижимость Украины: окончание войны приведет к буму экономики
Наибольшее влияние изменение окажет на работников в сферах торговли, промышленности, строительства, сельского хозяйства и различных сезонных работ.
Подсказка
  • 01.04.25, 06:00
Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель?
С 1 апреля дочерняя компания Eften заключила договор аренды с новым арендатором в садовом центре Лаагри, которым стал Rikets Aianduskeskus.
Новости
  • 01.04.25, 16:36
Местная сеть цветочных магазинов выкупает садовый центр Hortes: «Очень большое расширение»
Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины.
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
Новости
  • 31.03.25, 06:00
Будни в палате для умирающих. Перед смертью не кажется странным ни одно желание
В начале февраля компания Dava Foods открыла новую ферму по разведению кур, содержащихся в вольерах. На фото: глава компании Аллан Тохвер представил новый курятник бывшему министру сельского хозяйства Пирет Хартман.
Новости
  • 01.04.25, 13:08
Борьба на рынке яиц: эстонский производитель выдержал напор дешевых товаров и сохранил прибыльность
В секторе здравоохранения работа, как известно, никогда не заканчивается — и, как и следовало ожидать, рабочая одежда Lindström соответствует высоким стандартам гигиены и качества.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025