Content-marketing • 10 января 2020
Фирма RGR Metall OÜ ищет в свою команду логиста
Срок подачи заявления: 14.02.2020
Описание работы:
Организация и управление системой хранения и перемещения товара.
Требования от кандидата:
- исполнительность
- системность
- логическое мышление
- точность
- честность
- самостоятельность
- инициативность
- способность обучаться
- желательно высшее техническое образование
- умение работать с компьютером
- необходимо знание русского языка
- возможность, при производственной необходимости, работать в нерабочее время, оплачиваемое в соответствии с действующим законодательством.
Фирма предлагает:
- - работу в стабильной компании с 28 - летним опытом работы
- - хорошую своевременную заработную плату
- - доброжелательный, дружный коллектив
- -возможность карьерного роста и развития.
Электронный адрес для СV: rgr@rgr.ee