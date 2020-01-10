Content-marketing • 10 января 2020
Объявление о работе

Фирма RGR Metall OÜ ищет в свою команду логиста

Срок подачи заявления: 14.02.2020

Описание работы:
Организация и управление системой хранения и перемещения товара.

Требования от кандидата:

  • исполнительность
  • системность
  • логическое мышление
  • точность
  • честность
  • самостоятельность
  • инициативность
  • способность обучаться
  • желательно высшее техническое образование
  • умение работать с компьютером
  • необходимо знание русского языка
  • возможность, при производственной необходимости, работать в нерабочее время, оплачиваемое в соответствии с действующим законодательством.

Фирма предлагает:

  • - работу в стабильной компании с 28 - летним опытом работы
  • - хорошую своевременную заработную плату
  • - доброжелательный, дружный коллектив
  • -возможность карьерного роста и развития.

Электронный адрес для СV: rgr@rgr.ee

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