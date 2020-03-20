ДВ приглашают на вебинар: что такое форс-мажор и как действовать в сложившейся ситуации

Ведущий вебинара - Георгий Джаниашвили, юрист, магистр права Тартуского Университета. Фото: Jake Farra

Стремительное распространение коронавируса и вводимые государством ограничения негативно влияют на бизнес и могут вызвать у компаний временные трудности. Предприниматели, которые испытывают трудности с выполнением своих обязательств перед партнерами и сотрудниками, сталкиваются со следующими проблемами:

- является ли вирус форс-мажором (force majeure)?

- имеет ли потерпевшая сторона право требовать от другой стороны изменения договора?

ДВ приглашают предпринимателей на вебинар, на котором мы рассмотрим следующие вопросы:

● Какие законы могут быть применимы к договору;

● Какие разумные усилия вы можете предпринять, чтобы минимизировать ущерб;

● Как вы сможете доказать последствия форс-мажорных обстоятельств, если это будет необходимо.

Вебинар пройдет 27 марта в 13.00

Длительность 1,5 часа.

Ведущий вебинара - Георгий Джаниашвили, юрист, магистр права Тартуского Университета. Опыт работы в юридических и адвокатских бюро Эстонии более 6 лет.

NB! Всем участникам будут заранее разосланы ссылки для подключения к видеоконференции.