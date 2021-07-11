Тынис Эллинг, ведущий налоговый консультант Ernst & Young Baltic AS • 12 июля 2021 в 3:00
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Изменение в законе упрощает жизнь компаниям, оказывающим услуги в других странах ЕС
СМИ широко освещали изменения правил налогообложения при дистанционной торговле товарами. Гораздо меньше освещались изменения, произошедшие в сфере дистанционного оказания услуг.
Эти изменения принесут облегчение тем предпринимателям, которым до сих пор приходилось бороться с административными расходами, возникавшими в других странах ЕС.
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