Подсказка

dv.ee

15 марта 2022 в 11:10 Поделиться:









Подсказка предпринимателю: как распознать попытки обхода санкций

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В последние недели Европейский Союз, США и другие страны ввели против России и Беларуси жесткие и масштабные санкции, которые заставляют многих предпринимателей из этих стран искать различные пути обхода.

Учитывая, что попавшие под санкции лица часто пытаются преднамеренно скрыть свою связь со сделкой, например, используя длинную цепочку посредников, или подделывая документы и предоставляя неполную информацию, эксперты банка Citadele подготовили практические советы, которые помогут предпринимателям распознать попытки обхода санкций.

Попытки обойти санкции уже фиксируются экспертами банка. Предупреждение о констатированных рисках в марте этого года опубликовала и Американская служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

«Белорусский рынок экспорта многих товаров и услуг стремительно сократился как из-за введенных ограничений, так и из-за репутационных рисков - предприятия во многих странах больше не хотят сотрудничать с российскими и белорусскими компаниями. Призываем предпринимателей быть бдительными и следить за тем, чтобы подпавшие под санкции лица, компании и даже страны не подвергали вас риску нарушения или обхода санкций, потому что за это грозит уголовная ответственность, а связанные с такими сделками платежи могут быть заморожены», - напоминает Сайва Крастиня, ведущий эксперт банка Citadele по санкциям.

Признаки того, что речь может идти об обходе санкций:

• У вас неожиданно объявился новый потенциальный бизнес-партнер, особенно из СНГ, предлагающий сотрудничество в сфере, в которой раньше работали российские или белорусские компании. Риск: возможно, кто-то таким образом пытается скрыть импорт или экспорт из России или Беларуси, используя предприятие в третьей стране.

• С вами связывается какое-нибудь лицо или компания и предлагает чрезвычайно выгодные условия для одноразовой сделки, причем в сфере, в которой вы обычно не работаете. Риск: возможно, российские или белорусские компании ищут поставки запрещенных товаров, особенно в сфере ИТ и других технологий.

• Вы используете посредника, который предоставляет неточную или документально неподтвержденную информацию о производителе, получателе, происхождении или конечном назначении товара. Возможно, предоставленные документы исправлены или имеют признаки подделки. Риск: возможно, один из участников цепочки находится под санкциями.

• В документах или реквизитах, предоставленных партнером из ЕС или третьей страны, фигурируют счета в российских или белорусских банках либо адреса в этих странах. Риск: возможно, сделки совершаются в интересах находящихся под санкциями лиц.

• Новые деловые партнеры, особенно из стран ЕС, с признаками «оболочечной» компании, в частности, структура владельцев компании неясна или слишком сложна, часто используются офшоры и неизвестен истинный выгодоприобретатель. Риск: возможно, используются компании-ширмы, которые на самом деле принадлежат находящимся под санкциями лицам.

• В сделке участвует нехарактерно много посредников, что не позволяет выяснить конечного получателя или отправителя. Риск: возможно, в цепочке участвуют находящиеся под санкциями лица.

• Доставка подпавших под секторальные санкции товаров в третьи страны, находящиеся рядом с российской или белорусской границей, крупными транспортными узлами или портами. Риск: после доставки товары, возможно, будут переправлены в одну из этих стран.