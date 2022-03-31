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    Изменения в системе родительских компенсаций и отпусков вступят в силу 1 апреля

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    С 1 апреля вступают в силу изменения в системе родительских компенсаций, которые коснутся выплаты алиментов и родительских отпусков.

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    Изменения, вступающие в силу 1 апреля:
    • Матери могут использовать вместо прежних отпуска по беременности и родам и пособия по рождению материнский отпуск и ежемесячно выплачиваемую матери родительскую компенсацию.
    • Родительскую компенсацию можно использовать по дням до достижения ребенком трехлетнего возраста. Таким образом родители могут распределить получение родительской компенсации на более продолжительный период времени. Сохраняется возможность зарабатывать доход во время получения родительской компенсации, так что, воспитывая ребенка, родитель может работать с нагрузкой, которую выбирает сам.
    • Если до настоящего времени родители только на 71-й день жизни ребенка могли решить, кто из них будет получать родительскую компенсацию, то теперь отцы получат возможность делить родительскую компенсацию с матерями уже по достижении ребенком месячного возраста.
    • Родители теперь имеют возможность получать родительскую компенсацию одновременно максимум в течение 60 дней и вместе находиться в родительском отпуске.
    • В дальнейшем родители будут получать дополнительные отпускные дни за ребёнка индивидуально и с учетом каждого ребенка: у каждого из родителей будет право на 10-дневный детский отпуск на каждого ребенка в возрасте до 14 лет - 20 дней на семью на одного ребенка.
    • Улучшатся условия получения родительской компенсации и материнского отпуска для родителей мертворожденных детей или в ситуации, когда ребенок умирает в течение 70 календарных дней после рождения. Женщинам, состоящим в трудовых или служебных отношениях, будет предоставлено 100 дней материнского отпуска. Если на момент смерти ребенка останется менее 30 дней неиспользованного материнского отпуска, то компенсированы будут в любом случае еще 30 дней. Матери без трудовых или служебных отношений и отцы будут иметь право на 30 дней родительской компенсации. Также будет создано техническое решение, позволяющее государству проактивно предлагать компенсации родителям в эмоционально сложный период.
    С 1 июля вступят в силу поправки, согласно которым ребенок сможет получать алиментную помощь от государства в случае производства по делу о банкротстве родителя. Также улучшатся условия получения родительской компенсации для родителей мертворожденных детей. Родительский отпуск и компенсации можно будет легко и удобно планировать на странице самообслуживания Департамента социального страхования.
    Ребенку, родитель или родители которого не выполняют обязательства по его содержанию, государство выплачивает алиментную помощь – до 100 евро в месяц. В настоящее время получать алиментную помощь можно в период ведения судопроизводства или исполнительного судопроизводства, но возможность получать пособие отсутствует у ребенка, в отношении родителя которого начато производство по делу о банкротстве. Эта проблема будет решена новыми поправками. Также нововведения позволят получать алиментную помощь в случаях, когда договоренность об алиментах была достигнута родителями у нотариуса или семейного примирителя, но один из родителей все же не следует договорённости относительно обязательства по содержанию ребенка.
    Изменения также снизят нагрузку на работодателей по администрированию отпусков. В дальнейшем ходатайствование о предоставлении детского отпуска и выплате компенсации будет осуществляться через Департамент социального страхования, который будет сообщать и работодателю о желании работника взять отпуск.
    Родители смогут планировать компенсации и отпуска в среде самообслуживания Департамента социального страхования с 1 апреля, когда будут добавлены новые удобные возможности использования.

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