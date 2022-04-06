Изменилась система подачи заявлений о семейном отпуске

"Если границы закроют, плохо будет всем"

Эстонские грузоперевозчики уверены, что за запретом на въезд российских транспортных компаний в ЕС последует зеркальный ответ России. В этом случае они понесут большие потери.

Эстонские грузоперевозчики уверены, что за запретом на въезд российских транспортных компаний в ЕС последует зеркальный ответ России. В этом случае они понесут большие потери.