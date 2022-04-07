На поддержку реновации малых домов и установку солнечных панелей направят 8 млн евро

Министерство экономики и коммуникаций направит в этом году на поддержку энергоэффективности малых жилых домов восемь миллионов евро. Особое внимание на этот раз будет уделено установке солнечных панелей, а также утеплению кровли и фасадов. Кроме того, станет доступно пособие в объёме пяти миллионов евро для квартирных товариществ на установку солнечных панелей.
Контент доступен только подписчикам.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!