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dv.ee

10 апреля 2022 в 8:07 Поделиться:









На поддержку реновации малых домов и установку солнечных панелей направят 8 млн евро

Министерство экономики и коммуникаций направит в этом году на поддержку энергоэффективности малых жилых домов восемь миллионов евро. Особое внимание на этот раз будет уделено установке солнечных панелей, а также утеплению кровли и фасадов. Кроме того, станет доступно пособие в объёме пяти миллионов евро для квартирных товариществ на установку солнечных панелей.

В этот раз при выделении пособия на реконструкцию малых жилых зданий особое внимание уделяется установке солнечных панелей, а также утеплению кровли и фасадов. Фото: Shutterstock

«У владельцев малых домов может быть большое желание провести работы по реновации, однако этому препятствует сложное финансовое положение. Именно поэтому государство содействует покрытию части расходов, ведь ожидать снижения стоимости электроэнергии в ближайшее время не приходится», - сказал министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.