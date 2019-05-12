Продуманное управление энерго-потреблением - прямая прибыль компаний

Энергетическое агентство Тартуского региона (TREA) уже десяток лет занимается в Эстонии составлением энергетического анализа для компаний и организаций и консультированием по вопросам энергопотребления. Цель - повышение энергоэффективности и эффективного использования ресурсов, что в долгосрочной перспективе означает для компаний значительное сокращение расходов.

Команда TREA Фото: Частный архив

По словам директора Энергетического агентства Тартуского региона и эксперта по вопросам энергетики Мартина Кикаса, можно сказать, что с каждым годом все больше компаний проявляют интерес к продуманному энергопотреблению. В качестве причины можно назвать все возрастающую информированность общества о возможности здорового образа жизни и о желании вкладывать в решение экологических проблем, уменьшая оставляемый экологический след. Эффективнее всего к внедрению продуманного управления энергопотреблением мотивирует непосредственная экономия денег, что крайне важно для конечного потребителя, будь им предприятие, частное лицо или орган самоуправления.

Ведущий консультант

Самым крупным клиентом TREA пока что был город Тарту. Честно говоря, именно при участии Тарту было основано агентство в 2009 году. В создании агентства участвовал также целевой фонд Tartu Teaduspark. Их целью было региональное развитие природосберегающей энергетики и управления энергопотреблением. Сегодня TREA превратилось в ведущего консультанта по энергосбережению как для органов самоуправлений, так и для отдельных компаний.

Если требуется проведение иностранной экспертизы, мы поможем найти соответствующего специалиста, поскольку у нас создана широкая сеть контактов в Европе.

Сильной стороной TREA является привлечение проектных денег для осуществляемых в Эстонии проектов, партнерами которых в зависимости от проекта могут стать как предприятия, так и органы самоуправлений. «Чтобы на уровне органов самоуправлений привлечь из Европы деньги, затрачиваемые на энергию и климат, должен быть составлен надежный план действий на несколько лет, вопрос энергетики в котором занимает существенное место. Разработка подобных планов входит в нашу компетенцию, и до сих пор мы успешно привлекали деньги из Европы в Эстонию», - рассказал Кикас.

Ту же услугу агентство может оказывать предприятиям. Хотя на уровне отдельных предприятий составление программ не требуется, профессиональные консультации агентства TREA могут дать направления, из которых компаниям разумно исходить. Помимо этого TREA ищет возможности запуска таких финансируемых ЕС проектов в сфере энергетики, в которые привлечены именно местные предприятия.

От деревообработки до строительства жилых домов

Один из последних европейских проектов, направленных непосредственно на предприятия, который будет запущен по инициативе TREA в конце лета 2019 года, фокусируется именно на эффективном использовании ресурсов предприятиями. «Мы выберем пять производственных предприятий, в которых проведем аудит ресурсов, проанализируем положение дел и составим стратегию по максимально эффективному использованию ресурсов и энергии», – рассказал Кикас. В рамках проекта будут разработаны примеры решений, из которых в дальнейшем можно исходить при составлении стратегии развития предприятий с аналогичными проблемами. «Пока что компании еще не выбраны, но мы занимаемся этим, – рассказал Кикас. – Скорее всего, это будут южно-эстонские деревообрабатывающие предприятия или предприятия пищевой промышленности с высоким потреблением электроэнергии. Именно из-за последнего эти сферы кажутся нам привлекательными», – рассказал Кикас.

Из уже существующих проектов агентство TREA привлечено в качестве консультанта к проекту SmartEnCity, цель которого перестроить возведенные в шестидесятые годы так называемые «хрущевки» в дома с околонулевым энергопотреблением. Часть домов уже реконструирована, другие находятся в процессе реконструкции. В самом районе, где находятся реконструируемые «хрущевки», планируется внедрить инновационные решения в системы центрального отопления, транспорта, уличного освещения, использования возобновляемой энергии и другие. «На самом деле превращение старых домов в здания с околонулевым энергопотреблением можно назвать серьезным испытанием. Наша роль заключается в консультировании проектировщиков и строителей. Проект должен показать, насколько люди готовы к реконструкции и проектированию домов с околонулевым энергопотреблением

По словам Кикаса, опыт в данной сфере необходим агентству еще потому, что очень скоро в Эстонии будут введены новые обязательные требования к энергоэффективности новых домов – с начала 2019 года уже действует требование строительства зданий госсектора с околонулевым энергопотреблением, с 2021 года это требование будет расширено на все строения. «В этом мы можем немного помочь рынку, чтобы он был готов к новым требованиям», – рассказал Кикас.

Команда TREA участвовала в толоке идей Vunki Mano, где представила электростанцию на солнечных батареях для небольших сообществ. Фото: Частный архив

Практичные шаги

Как отметил Кикас, в TREA компании чаще всего обращаются за консультированием по вопросам управления энергопотреблением или с просьбой провести энергетический аудит. В обоих случаях агентство TREA дает свои рекомендации, которые помогут предприятиям экономить свои ресурсы.

Энергосбережение и ресурсосбережение означают сокращение расходов. Также немаловажен направленный на клиентов компаний посыл: это экологически чистый производитель с «зеленым» мышлением. «Если предприятию важно показать, что оно является ответственным, экологически чистым, «зеленым» производителем, то мы можем дать рекомендации, как сделать его деятельность более экологичной, – рассказал Кикас. – Некоторым предприятиям для поддержания конкурентоспособности необходимо получить экологический сертификат. Все зависит от профиля предприятия и от того, хочет оно сократить расходы или стать «зеленым», или хочет добиться и того, и другого».

При необходимости TREA может привлечь зарубежных экспертов. «Например, если требуется проведение иностранной экспертизы, то мы поможем найти соответствующего специалиста, поскольку у нас создана довольно широкая сеть контактов в Европе», – пояснил Кикас.

Понятно, что не все предприятия готовы инвестировать довольно большие суммы в энергосбережение. Если старая система еще работает, то не всегда разумно спешить с ее реконструкцией. Если же она себя уже не оправдывает, и обновления кажутся неизбежными, то стоит обратиться за консультацией к профессионалам. Срок окупаемости инвестиций в управление энергопотреблением зависит от конкретных шагов конкретного предприятия.