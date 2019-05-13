Tallinna Sadam инвестирует в альтернативное топливо для паромов

Акционерное общество Tallinna Sadam стремится вести деятельность социально ответственным образом и заботиться об окружающей среде, в связи с чем через несколько лет на линии Виртсу-Куйвасту, а затем и на других направлениях станут ходить электрические паромы.

Сирле Арро Фото: Эрик Прозес

Альтернативные виды топлива уже стали реальностью судоходства. Дочернее предприятие компании Tallinna Sadam, которое обеспечивает паромное сообщение между материком и крупнейшими островами, остановило свой выбор на электрических паромах. Технологии внешних аккумуляторов быстро развиваются во всем мире, и за последние пять лет их стоимость сократилась в несколько раз. Паромные суда, принадлежащие предприятию TS Laevad, возможно переоборудовать в гибридные суда, которые будут работать и на дизельной, и на электрической тяге.

«Поскольку наша компания ведет деятельность также на природоохранной территории «Натура 2000», для нас чрезвычайно важно бережное отношение к природе. Мы работаем в направлении того, чтобы в будущем полностью отказаться от дизельного топлива для паромов, обслуживающих пролив Вяйнамери, добившись тем самым нулевой эмиссии. Для начала мы запланировали переоборудовать в гибридное судно один паром линии Виртсу-Куйвасту. Больших инвестиций переоборудование наших паромов под аккумуляторную тягу не потребует», – сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tallinna Sadam Сирле Арро и добавила, что в будущем стоит обдумать и возможность использовать энергию парка ветрогенераторов Виртсу для зарядки судовых аккумуляторов.

93% отходов идет в переработку

Арро подчеркивает, что ответственное предпринимательство имеет значение и для настоящих, и для будущих сотрудников, клиентов и инвесторов предприятия.

«Наши крупнейшие эстонские и международные акционеры проявляют постоянный интерес к тому, какой вклад вносит Tallinna Sadam в охрану окружающей среды или какие шаги он предпринимает для обеспечения устойчивости своей финансовой и кадровой политики. Мы исходим из принципов устойчивости в своей повседневной работе, и подтверждение того, что мы прошли оценку как социально ответственное предприятие, помогало нам в самые трудные времена сохранить и репутацию, и кадры, и клиентов предприятия», – заметила Арро. По ее словам, этот принцип особенно важен для третьего по величине акционера компании, Европейского фонда реконструкции и развития (ЕБРР). «Мы уже отчитываемся о своих действиях и стратегиях по интеграции в деятельность предприятия принципов охраны окружающей среды и социально ответственного предпринимательства. Кроме того, компания Tallinna Sadam присоединилась к декларации госпредприятий о социально ответственном предпринимательстве», – сказала Арро.

На предположение о том, что стандарты в отношении окружающей среды и социально ответственного предпринимательства в Северной Европе, очевидно, более строги по сравнению с принятыми в Эстонии, Арро ответила, что экологичес­кие требования в Эстонии по большей части соответствуют предписаниям Евросоюза, а в некоторых вопросах даже строже. Например, в отличие от директивы ЕС, наш Закон о портах обязывает порты принимать у судов опасные отходы и отходы скрубберов по ставке экологического сбора, взимать какую-либо доплату от объема таких отходов запрещено. Порты других стран – например, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Польши, – взимают за прием этих отходов дополнительную плату.

«Директива о приеме судовых отходов обязывает порт принимать у кораблей мусор, маслянистые отходы, льяльные воды и сточные воды и все большую долю этих отходов мы направляем в переработку. Например, в 2018 году рециркуляцией было охвачено 93% отходов», – уточнила Арро.

Здоровье каждого работника

Компания Tallinna Sadam стремится беречь каждого работника, ведь забота и о физическом, и о душевном здоровье обеспечивает удовлетворенность персонала и усиливает преданность людей своему делу.

В 2018 году мы на протяжении всей Недели здоровья участвовали в инициативе «Черный снег», крупнейшей на данный момент в Эстонии кампании в сфере душевного здоровья. Эта инициатива помогла обратить внимание общественности на то, что депрессия – такая же болезнь, как и любая другая, и что для нее существует лечение. В ходе Недели здоровья 2019 года предприятие продолжило обучение работников темой психосоциальных факторов риска с акцентом на то, как распознать и предотвратить их на рабочем месте.

В 2018 году мы на протяжении всей Недели здоровья участвовали в инициативе «Черный снег», крупнейшей на сегодня в Эстонии кампании в сфере душевного здоровья.

В 2018 году деятельность Tallinna Sadam по развитию здоровья работников заслужила международное признание. Компания Tallinna Sadam вышла в финал ежегодного конкурса Организации европейских морских портов ESPO Award 2018, темой которого стало «Порты как благоприятная для всех трудовая среда».

Вовлечение населения

Одна из задач Tallinna Sadama – диалог с общественностью. Например, для улаживания проблем с запахом, распространяемым продуктами нефтеналивных терминалов порта Мууга, на территории установили сеть автоматизированных датчиков неприятного запаха, которая представляет собой систему раннего оповещения и работает 24/7. Система включает 21 датчикoв и дополняет собой применяемую систему мониторинга качества воздуха. В 2018 году, как говорит Арро, сеть была пополнена еще тремя датчиками запаха и датчиками метеорологических параметров (скорости, направления ветра), что позволяет оперативно установить причину тревоги. Информация датчиков автоматически поступает в инспекцию по охране окружающей среды, оператору порта и в офис компании Tallinna Sadam. «Мы общаемся лицом к лицу с жителями окрестностей порта Мууга и обсуждаем проблемы, стремясь к тому, чтобы работа порта Мууга не беспокоила местных жителей», – пояснила Арро.

Она добавила, что, помимо перечисленного, Tallinna Sadam проводит образовательные экскурсии для местных жителей, школьников и студентов. Работники предприятия участвуют в начинаниях на благо общественности, таких как «Обратно в школу», «Сделаем», «Пожертвуй время» и День тени. Компания приглашает людей на форумы по плану развития порта Vanasadama Masterplaan, чтобы создать на берегу моря современное общественное пространство.

Порт сотрудничает с Морской академией и отделением водного строительства ТТУ в сфере НИОКР. «Мы приглашаем все университеты обращаться к нам со своими научными проектами», – отметила Арро.

С начала апреля в Tallinna Sadam работает новый руководитель отдела персонала Керли Леппоя, в число приоритетов которой входит развитие собственного профессионального обучения, например, подготовки судовых матросов или электриков.

Ответственность клиента

В 2018 году Tallinna Sadam, как и другие порты Европейского союза и Норвегии, двигался в направлении экологическoй дифференциации портовых сборов, чтобы снизить риск загрязнения воздуха и моря из-за обработки судовых отходов и выбросa в воздушную среду. Если ранее для посещающих порты Tallinna Sadam круизных судов, которые самостоятельно сортируют свой мусор, и для любых судов, которые в качестве топлива используют в основном сжиженный природный газ, действовала скидка на портовые сборы, то с 2019 года вводится система экологическoй дифференциации портовых сборов, основанная на экологическом индексе судов Environmental Ship Index (ESI).

По словам Арро, компания Tallinna Sadam считает очень важным столь же ответственное ведение дел со стороны парт­неров. В качестве примера она приводит конкурс на оказание услуг питания, объявленный TS Laevad в начале 2019 года. В условия конкурса предприятие включило экологические требования и принципы: сокращение количества одноразовой посуды, запрет на пластиковые соломинки для напитков, предпочтение экологичной упаковки, а также местного сырья, то есть наличие в продаже достаточного ассортимента продуктов островного производства.

Веб-приложение для каждого: карта мира гостей Таллинна

В декабре 2018 года предприятие открыло веб-приложение по статистике туризма, с помощью которого каждый желающий может получить информацию о турис­тах, проезжающих через порты Tallinna Sadam. Карта мира изменяется в режиме реального времени, показывая, сколько граждан каких государств сейчас прошли через порт. Помимо этого, можно получить статистику в разрезе пола, гражданства, возраста туристов и крупнейших туристических морских линий. Статистические данные по туризму требуются клиентам и партнерам Tallinna Sadam – судоходным компаниям и турис­тическим фирмам, Департаменту статистики и Департаменту шоссейных дорог, а также ресторанам, музеям, магазинам и водителям такси. Кроме того, наша статистика может использоваться в образовательных целях, например, в школах. Ознакомиться со статистикой можно здесь: http://www.ts.ee/statistika