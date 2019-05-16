Подключение к энергосистеме на солнечных батареях означает свободную от рисков производительность на десятилетия

Говоря о солнечной энергии, нередко имеют ввиду парки солнечных панелей, снабжающих энергией крупные компании, но уже много лет аналогичные, быстро окупающие себя панели устанавливают и на частных домах. Цель та же - экономия электроэнергии, забота о природе и свободная от рисков производительность на десятилетия.

"Нередко владельцы частных домов сомневаются, можно ли установить такой маленький парк солнечных панелей, и как быстро он окупится. Мы занимаемся солнечной энергией с 2012 года и можем заверить, что солнечные панели окупаются быстро, независимо от размера домохозяйства. Солнечная энергия – это инвестиция в будущее, которая гарантирует свободную от рисков производительность на десятилетия", – рассказал руководитель проектов Solar4you OÜ Ристо Лаан. За семь лет деятельности компания установила энергосистемы на солнечных батареях примерно в 250 частных домах.

Предположительный срок службы используемых в частных домах энергосистем на солнечных батареях составляет не менее 30 лет. Хотя на производительность панелей дают гарантию на 25-30 лет, это не означает, что после этого времени они перестанут работать. Просто они станут менее производительными. Как правило, на механическую часть производители дают гарантию до 15 лет и на инвертеры – до 12 лет. При этом расчетный срок окупаемости, то есть, время, в течение которого парк солнечных панелей возвратит инвестированные деньги, составляет 10 лет. Точный срок окупаемости зависит от потребления. Чем больше произведенной энергии потреблять, и чем меньше продавать в сеть, тем быстрее она окупится.

Солнечная энергия подходит для любого дома

Энергосистеме на солнечных батареях в достаточном количестве необходим солнечный свет, который могут закрывать тени от больших деревьев, труб или стоящих рядом зданий. Гарантирующее максимальную производительность решение помогут разработать специалисты Solar4you, исходя из расположения дома, его размеров и кровельного материала. Понятно, что панели лучше всего установить с южной стороны здания или участка, где производительность выше. Производительность падает, если панели ориентированы на запад и восток, и минимальный результат, если на север. То есть, на северную сторону панели ставить нецелесообразно.

Если участок большой, то помимо крыши солнечные панели могу быть установлены на земле. В таком случае площадь крыши не ограничивает размер парка, да и от снега панели будет очищать проще. На самом деле, панели практически не требуют ухода, но один раз в год-два желательно приглашать специалиста, чтобы он проверял их состояние. Это поможет предотвратить крупные проблемы, которые начинаются, как известно, с маленьких. Человек, знакомый с техникой, может сам справиться с проверкой конструкции.

Чтобы рассчитать оптимальную мощность системы, необходимо взять текущее потребление электроэнергии в киловаттах и разделить его на тысячу. То есть, на дом, потребляющий 20 000 киловатт в год следует установить систему мощностью 20 киловатт. При этом стоит учитывать, что построенные до 2020 года солнечные электростанции мощностью 50 киловатт в течение последующих 12 лет будут получать субсидию на возобновляемые источники энергии 5,37 цента кВт/ч, что сопоставимо с ценой на электроэнергию (без учета сетевого тарифа и государственных налогов). То есть, закупая электроэнергию, электрокомпания будет доплачивать владельцу солнечной электростанции столько же в виде субсидии. Субсидия на возобновляемые источники энергии выплачивается с объемов производимой и потребляемой электроэнергии. То есть, производя 100 киловатт и потребляя 50 киловатт, субсидия будет выплачиваться с 50 киловатт.

KredEx выдает субсидии на строительство парка солнечных панелей для частного дома. Размер субсидии может достичь 30% от объема инвестиции. При этом следует помнить, что использовать можно только одну субсидию: выдаваемую KredEx инвестиционную субсидию или субсидию на возобновляемые источники энергии на 12 лет от Elering. Выгоднее ходатайствовать о субсидии на возобновляемые источники энергии, но это означает, что систему придется приобрести полностью на свои деньги.

После установки солнечных панелей необходимо заключить с Elektrilevi договор и заменить односторонний электросчетчик на двусторонний. О расходах на замену электросчетчика лучше узнать еще до инвестирования в солнечные панели. Существуют также индивидуальные системы, не зависящие от электросети, но поскольку они предполагают приобретение генераторов и аккумуляторов, то их цена намного выше.

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Предпочтение следует отдавать местным, опытным установщикам

Как не стоит нанимать говорящего на другом языке юриста, только что окончившего университет, так и для установки парка солнечных панелей желательно выбирать местного продавца и установщика, уже имеющего успешный опыт работы в этой области, работающего быстро и профессионально, и способного сразу ответить на возникшие вопросы. Компания Solar4you поддерживает своих клиентов с момента оформления требующихся по закону документов, согласования с органами местного самоуправления и заключения договора с энергетической компанией до установки систем и получения разрешения на эксплуатацию.

Имея большой склад, а также оперативно и быстро работающих партнеров, после оформления необходимых документов компания Solar4you установит солнечные панели менее чем за две недели.

Ристо Лаан уверен, что всем стоит задуматься о переходе на солнечную энергию. "Закон предусматривает, что с каждым годом дома должны становиться все энергоэффективнее, а установка солнечных панелей на уже построенных домах не только позволит сократить расходы, но и повысить стоимость своего дома. С годами цены на солнечные панели снижаются, тогда как мощность панелей постоянно повышается, что сказывается положительно на сроке их окупаемости. Более мощная панель производит больше электроэнергии и занимает меньше времени."

Современные технологии позволяют отслеживать производительность солнечных панелей через смартфон. Это позволяет быстро установить поломки и проблемы в системе и изменить свои привычки энергопотребления.

www.solar4you.ee