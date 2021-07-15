ТОП налоговых должников: строительному сектору приходится непросто

Во время кризиса многим налоговым должникам оказалось не под силу придерживаться графика рассроченных платежей. Наибольшие трудности испытывает строительный сектор.

Если в начале прошлого года число предприятий, у которых были рассрочены налоговые задолженности, составляло 3385, то сейчас их уже 5445, и 23% из них не справляются с соблюдением графика платежей.