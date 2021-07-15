Линда Ээнсаар • Аллан Раявеэ • 15 июля 2021 в 9:29
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ТОП налоговых должников: строительному сектору приходится непросто
Во время кризиса многим налоговым должникам оказалось не под силу придерживаться графика рассроченных платежей. Наибольшие трудности испытывает строительный сектор.
Если в начале прошлого года число предприятий, у которых были рассрочены налоговые задолженности, составляло 3385, то сейчас их уже 5445, и 23% из них не справляются с соблюдением графика платежей.
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