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    Каллас: на время пиковых цен на электричество крупным потребителям стоило бы останавливать работу

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Фото: Liis Treimann

    По словам премьер-министра Каи Каллас, крупные потребители электроэнергии могли бы приостанавливать свою деятельность, чтобы помочь другим компаниям. «Если у нас засуха и воды вообще нет, то очевидно, что компании, которые потребляют воду в больших количествах, не могут продолжать деятельность в тех же объемах».

    Каллас поясняет, что есть небольшое число предприятий, на которые приходится большая часть потребления всей Эстонии. «По всей Эстонии есть предприятия, которые страдают от высоких цен. Если это поможет всем остальным, то в некоторых моментах это (приостановление деятельности крупных компаний – прим.ред.) может быть разумным», – отметила премьер-министр.
    «У нас идет энергетическая война»
    В качестве яркого примера Каллас привела скачок биржевой цены на электроэнергию в августе до 4000 евро за мегаватт-час, который был вызван нехваткой всего 2,14 МВт-ч электроэнергии. И если бы крупные предприятия (на которых приходится 83% потребляемой энергии) сэкономили бы часть мощностей, это позволило бы сохранить более низкую цену для всех остальных.

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