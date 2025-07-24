Назад 24.07.25, 06:00 Директор по развитию Налогового департамента: «Надо научить машину понимать, какой у нас товар санкционный» Искусственный интеллект, анализ больших данных и борьба с теневой экономикой — всё это требует одного: доступа к информации. ДВ поговорил с заместителем директора НТД по развитию Янеком Розовым о том, как они обращаются с деликатными сведениями и как ИИ меняет работу налоговиков.

“Просто так прийти на работу и смотреть подряд, как новости, что у меня, у соседа или у врага (в банке. - прим. ред.), – это просто незаконно”, - говорит замдиректора по развитию Налогово-таможенного департамента Янек Розов.

Foto: Налогово-таможенный департамент

После разразившегося скандала Министерство юстиции было вынуждено ограничить использование регистра исполнительного производства — базы, которую активно использовали сразу несколько ведомств, включая Налогово-таможенный департамент, чтобы получать данные о финансовой активности компаний и частных лиц.

Созданный полтора года назад регистр до 14 июля 2025 года функционировал без помех, и за это время по нему было сделано около 30 000 запросов. Теперь, после вмешательства канцлера права, доступа к регистру у НТД нет.

Дополнительный канал

«Этот регистр у нас был как дополнительный канал, — признается Розов. — Он позволял за один запрос сразу связаться с восемью кредитными учреждениями. Это быстро, эффективно и важно, особенно в рамках уголовных дел. Сегодня у нас всё равно остаются все законные основания запрашивать такие же данные напрямую через банки, что мы и делаем».

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По словам чиновника, речь идет примерно о 8% всех запросов департамента, однако половина из них касалась именно уголовных расследований — в том числе связанных с организованной преступностью, незаконным оборотом товаров и уклонением от уплаты налогов. В цифровой системе каждый доступ к данным фиксируется. Это, по словам чиновника, исключает несанкционированное использование информации: сотрудники могут работать с данными предприятий и частных лиц только в рамках конкретного производства, а все действия записываются. Кроме того, в департаменте действует строгая система внутреннего и внешнего контроля, включая технический мониторинг рабочих устройств и обязательные проверки информационной безопасности. «В дигитальном мире всегда остается след - кто, когда, почему. То есть уже это сильный аргумент в пользу того, что безопаснее делать это в электронном виде, - говорит Розов. - Просто так прийти на работу и смотреть подряд, как новости, что у меня, у соседа или у врага (в банке. - прим. ред.) – это просто незаконно и это сразу отобразится, потому что у нас очень серьезная система внутреннего контроля». Представитель НТД подчеркивает: его полномочия при расследовании преступлений полностью соответствуют полномочиям полиции, поэтому исключение из перечня допущенных к регистру кажется несправедливым. «Мы не согласны с этим решением, — говорит чиновник. — У нас такие же права и основания, как у полиции. Мы направили официальный ответ в Министерство юстиции и готовим новое обоснование, чтобы этот вопрос пересмотрели. Я думаю, просто в спешке, может, не успели ознакомиться с нашими пояснениями». Существенно, по словам Розова, работу налоговиков это не нарушит, но расследования уголовных дел могут затянуться. Канцлер права: прописано в законе неясно По словам Юлле Мадизе, доступ НТД к регистру исполнительного производства вне рамок уголовного производства прописан в законе неясно. С одной стороны, §61 Закона о налогообложении (MKS) предусматривает возможность получения информации в том числе от банков, однако прямо закон не предусматривает, что в качестве средства получения этих сведений выступает регистр исполнительного производства. У канцлера права также нет информации о том, в каких случаях НТД запрашивал выписки с банковских счетов из регистра и предшествовал ли этому запрос той же информации у налогоплательщика, как того требует закон. ИИ и рентген: быстрее, точнее и эффективнее Зато ускоряет работу департамента использование искусственного интеллекта. НТД активно внедряет технологии в повседневную работу, усиливая как клиентский сервис, так и контролирующие функции. «Искусственный интеллект - это всего лишь дополнительная возможность оптимизировать какие-то рабочие процессы. Вообще на протяжении всей истории НТД, я считаю, мы были флагманом так называемых электронных услуг», - говорит Розов. Уже сегодня на сайте ведомства работает чат-бот, а в ближайшие годы планируется внедрить ИИ-системы для анализа рисков и автоматического распознавания рентгеновских снимков на таможне. Система, которая сейчас находится в процессе тестирования, должна распознавать аномалии, манипуляции с товарными кодами, а также запрещенные и подпадающие под санкции грузы. С каждой проверкой она будет накапливать знания, формируя память и улучшая точность анализа. «Надо научить машину понимать, какой у нас, допустим, товар, санкционный или запрещенный, наркотики там или все что угодно, - поясняет Розов. - Это одна сторона. А другая – быстро обнаруживать нелегальную конструкцию в транспортных средствах, ведь если есть какое-то дополнительное помещение, там может что-то быть». Горячие новости 21.07.25, 08:35 Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов 19.07.25, 10:21 Эстонский производитель дронов ищет покупателей по всей Европе «К нам приходят с вопросами, и мы сами стучимся в двери» 22.07.25, 08:21 В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

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Работы предстоит много, так как все имеющиеся рентгеновские аппараты очень разные - департаменту предстоит создать общую платформу, собрать изображения, стандартизировать их и т.п. По словам Янека Розова, похожие разработки ведутся в мировых торговых хабах Китая, Сингапура и Нидерландов.

Проект реализуется в несколько этапов: 2024–2025: – Определение концепции и охвата проекта, включая мобильные и стационарные рентгеновские установки – Рентген багажа в аэропортах, сканирование почтовых посылок – Решения для удаленного доступа к рентгеновским изображениям IV квартал 2025: Создание эталонных изображений и подготовка аналитической базы 2026 - подключение оборудования, создание центра анализа изображений и центральной базы данных; 2027 - Внедрение искусственного интеллекта и автоматического распознавания изображений (ИИ/сравнение изображений).

«У нас не было задачи проверять, кого попало»

В сотрудничестве с Государственной канцелярией НТД также тестирует ИИ-модель анализа рисков, основанную на технологии сетевого анализа больших данных. Этот пилотный проект реализуется совместно с международными фирмами Quantexa BVBA и STATS Unities, которые работают с налоговыми органами стран ЕС.

Ожидается, что первые результаты будут получены уже в сентябре этого года. В перспективе ИИ позволит выявлять такие нарушения, как выплата зарплат в конверте, уклонение от уплаты НСО и незарегистрированная занятость, а также повысит точность выбора объектов для аудита.

Если налогоплательщик выбивается из общего фона, тогда можно настроить свой портфель аудитов и проверок именно на тех, на кого надо. Янек Розов замдиректора по развитию НТД

«В этом нет ничего радикально нового. Все это мы можем делать и сегодня, грубо говоря, с карандашом и бумагой и с какими-то регистрами, самостоятельно собрав какую-то информацию, сделав анализ и решив, надо проверять или не надо, - поясняет Розов. - Есть масса информации, которую можно обработать и найти какие-то дополнительные доказательства того, что тот или иной налогоплательщик выбивается из общего фона, и тогда можно настроить свой, так сказать, портфель аудитов и проверок именно на тех, на кого надо».

По словам Розова, у этой технологии, как и сейчас, не будет задачи проверять всех подряд. «Мы всегда исходим из закона, у нас очень точно прописано, что мы можем и не можем спрашивать. Я думаю, большинство жителей Эстонии не до конца понимают, как НТД работает с банковскими данными. У нас нет права просто наугад взять и спросить – это невозможно. Обязательно должно быть начато делопроизводство и, если вы сами добровольно не поделитесь информацией о своих банковских счетах, только в том случае мы делаем запрос в банк <...> Мы не имеем права просто так искать, собирать и анализировать данные».

Вместо того, чтобы тратить ресурсы на массовые проверки, так называемого “серого сектора” (например, салонов красоты), НТД хочет с помощью модели рисков и искусственного интеллекта фокусироваться на действительно проблемных и крупных случаях, где возможен серьезный ущерб для бюджета. Цель — точечно выявлять отклонения от нормы без лишних проверок. Уже сейчас налогоплательщики могут видеть свою "оценку риска" в информационном регистре, и это побуждает многих самостоятельно устранять проблемы.

«Образно говоря, 1000 парикмахерских - это значит, что нам надо человек 100, чтобы это всё проверить и даже если они там чуть-чуть оптимизируют налоги, совокупный результат от этого в фискальном плане будет не такой большой, как если мы будем смотреть какие-то более крупные компании, объекты, где мы наверняка знаем с помощью моделей рисков, что там может быть больший ущерб для экономики», - поясняет Розов.

«Даже хорошая э-услуга – все равно бюрократия»

Развивая цифровые сервисы, НТД внимательно следит за международным опытом. Например, в Латвии и Финляндии налоговые службы получают данные о банковских операциях граждан и компаний автоматически раз в месяц, чего в Эстонии не позволяют правовые рамки.

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При этом, как подчёркивает Розов, Эстония остаётся безусловным лидером в области цифрового государственного управления: все государственные услуги здесь доступны в электронном виде. Такая масштабная дигитализация позволила оптимизировать работу аппарата настолько, что без нее, по его мнению, государство просто не смогло бы существовать.

«Если быть откровенно честным, без всяких преувеличений, то Эстония с точки зрения дигитализации в государственном секторе – номер один в мире. Такого нигде нет, как у нас, что все услуги, которые есть в публичном секторе, можно получить дигитально, т.е. у нас полная дигитализация», - говорит Розов.

Мы тратим всего 40 центов на сбор 100 евро налогов — ни одна другая страна мира не может этим похвастаться Янек Розов

Цифровая открытость также укрепляет доверие общества. По результатам ежегодного опроса, Налогово-таможенный департамент стабильно входит в четверку самых уважаемых госинститутов — наряду со спасателями, службой экстренной помощи и полицией.

Меньше чиновников — выше эффективность

Автоматизация процессов, по словам Розова, уже значительно сократила численность сотрудников. За последние десять лет штат Налогово-таможенного департамента уменьшился с четырех с лишним тысяч до тысячи человек — при этом эффективность только возросла.

Несмотря на развитие технологий, в ведомстве подчеркивают: ИИ остаётся вспомогательным инструментом. Он ускоряет анализ и обрабатывает большие объемы данных, но окончательное решение всегда принимает обученный специалист.

Количество работников НТД и средняя зарплата в НТД за последние 10 лет

Сайт Налогово департамента

«Мы тратим всего 40 центов на сбор 100 евро налогов — ни одна другая страна мира не может этим похвастаться», — подчеркивает он. Сотрудников, чья работа автоматизируется, стараются переобучить. Но если переобучение невозможно или человек не готов, государство готово с ними расстаться: «Мы работаем не ради занятости, а ради результата».

«С одной стороны дигитализируем, с другой стороны разрабатываем нашу аналитику и заботимся о том, чтобы тем, кто хотят сотрудничать, жилось легко, а тем, кто не хотят, ну, чтобы им не так легко жилось», - говорит Янек Розов.