Компания Apple решила отказаться от строительства крупного центра хранения данных в Аттенри (графство Голуэй, Ирландия), который должен был работать на возобновляемой энергии.
Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии стоимостью $1 млрд
10 мая 2018, 14:37
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