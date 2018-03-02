Крупный акционер Rovio сдался

Самая крупная компания пенсионного страхования Финляндии Varma в феврале сократила свою долю в фирме разработчике компьютерных игр на 75%, сообщает Kauppalehti.
До этой продажи компании Varma принадлежало 3,43% акций Rovio. Теперь доля сократилась до 0,85%. Стоимость сделки составила около 10 миллионов евро.
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