Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен на следующей неделе подписать указ о введении тарифов на ввоз в страну всей стальной продукции и алюминия из всех стран. Bloomberg прогнозирует ответные меры со стороны Китая.

Как сообщает агентство Bloomberg, о решении защитить американских металлургов Трамп объявил на встрече в Белом доме с представителями Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp. «Мы установим пошлины на ввоз стали и алюминия. Где-то на следующей неделе я подпишу соответствующий указ, и вы впервые за долгое время получите защиту», — сказал американский президент.



Трамп

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