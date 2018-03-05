Торговая идея на случай обвала бирж Фото: pixabay

Недавняя коррекция на биржах вызвала много вопросов и сомнений по поводу дальнейшего роста рынков в этом году. Обвалившись за 11 дней на 10 процентов, американские индексы прервали длинную череду стабильного роста. Только за прошлый 2017 год Dow Jones вырос на четверть, а рост с 2009 года составил сотни процентов. Вопрос, который волнует многих - что принесёт 2018 год, и может ли лёгкая коррекция закончиться обвалом?

Мало кто знает ответы на эти вопросы, но есть возможности и инструменты на рынке, которые смогут принес­ти прибыль в случае обвала, не увеличив при этом риск. Разберём простую стратегию - Put spread.

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Фуад Расулов