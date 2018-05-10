Доходы Merko Ehitus в первом квартале 2018 года выросли до 80,3 млн. евро

Доходы Merko Ehitus от продаж в первом квартале 2018 года выросли до 80,3 млн. евро благодаря портфелю ранее заключенных договоров на строительство. Чистая прибыль концерна составила 1,1 млн. евро. В первом квартале предприятия концерна заключили новые договоры на строительство на общую сумму 22 млн. евро, портфель договоров на строительство составляет 292 млн. евро.
«С учетом объема наших имеющихся договоров на строительство и находящихся в работе крупных объектов, рост доходов концерна от продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года был ожидаемым. Больше всего доходы от продаж выросли в Латвии, а объем строительных работ, осуществленных в первом квартале за пределами Эстонии, был больше, чем в Эстонии», - прокомментировал результаты председатель