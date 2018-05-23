На эстонском рынке появится возможность для инвестирования огромного объема

Уже со следующего года запланировано вступление в силу закона, который позволит эстонским банкам привлекать до 13 миллиардов евро дешевых денег.
Новый финансовый инструмент должен снизить интрессы по кредитам и дать новую «надежную гавань» инвесторам для их денег.
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