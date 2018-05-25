Новый проект будущего Admiral Markets

Не успела компания Admiral Markets выпустить на Таллиннской бирже свои облигации, как уже руководители предприятия Александр Цихилов и Дмитрий Лауш спешат рассказать о своем новом детище – проекте Vorld. Если все пойдет по плану, то менее чем через год у нас появится интересная и многофункциональная финансовая платформа, которая расширит границы финансового рынка.
Прежде, чем мы с читателями узнаем о вашем новом грандиозном проекте, нам, думаю, не помешает краткий курс введения в технологию блокчейн. Возможно ли о такой сложной системе рассказать в двух словах?
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