Деловые в эфире: эстонский бизнес ломает зубы

Руководитель Vitaclinika Александр Усков-Келл Фото: Vitaclinika

Переехавший в Эстонию из Москвы врач и управляющий бизнесом за два с половиной года вывел местную небольшую клинику Vitaclinika из банкротства. Однако далось это непросто.

Вызов приехать в Эстонию и спасти местную клинику от банкротства Александр Усков-Келл воспринимал как возможность отдохнуть, но реальность оказалось более суровой. «У меня в какой-то момент в управлении находилось под 2000 человек, я был директором по маркетингу крупнейшего международного выставочного объединения... А тут какая-то маленькая эстонская клиника. Я приеду, все быстро починю и

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Дмитрий Фефилов

