Найджел Фарадж: "Я не сторонник дополнительного регулирования, но чувствую, что нам нужно создать "Билль о правах в социальных сетях", чтобы защитить свободу слова".
"Я - самый крупный пользователь Facebook из всех европейских институций по количеству подписчиков и вовлечению пользователей. Не знаю, какая мне от этого польза, но я ваш самый крупный клиент в этом зале", - сказал Марку Цукербергу депутат Европарламента Найджел Фарадж.
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