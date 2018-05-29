Цукерберг: если ты заходишь на Facebook, чтобы поддерживать связь с людьми, - то ты более здоров, счастлив и менее одинок

29 мая 2018, 13:56

Facebook's CEO Mark Zuckerberg delivers his speech during the VivaTech (Viva Technology) trade fair in Paris, on May 24, 2018. / AFP PHOTO / GERARD JULIEN Facebook's CEO Mark Zuckerberg delivers his speech during the VivaTech (Viva...
Фото: GERARD JULIEN, Scanpix

Найджел Фарадж: "Я не сторонник дополнительного регулирования, но чувствую, что нам нужно создать "Билль о правах в социальных сетях", чтобы защитить свободу слова".

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Сетевым аптекам досталось в Госсуде
14:30 29 мая 2018
Сетевым аптекам досталось в Госсуде Госсуд решил, что Департамент лекарственных средств ошибся, когда разрешил открывать и переезжать аптекам в так называемый переходный период
Facebook's CEO Mark Zuckerberg delivers his speech during the VivaTech (Viva Technology) trade fair in Paris, on May 24, 2018. / AFP PHOTO / GERARD JULIEN
13:56 29 мая 2018
Цукерберг: если ты заходишь на Facebook, чтобы поддерживать связь с людьми, - то ты более здоров, счастлив и менее одинок Найджел Фарадж: "Я не сторонник дополнительного регулирования, но чувствую, что нам нужно создать "Билль о правах в социальных сетях", чтобы защитить свободу слова".
парк ветрогенераторов Палдиски, где установлены ветряки Eesti Energia и Nelja Energia
13:09 29 мая 2018
Eesti Energia покупает фирму Nelja Energia - cтоимость акций 289 миллионов еврo Согласно подписанному сегодня договору купли-продажи, предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, приобретает 100% акций фирмы Nelja Energia. Стоимость акций...
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10:29 29 мая 2018
Акции датской компании упали на 20% Вчера.
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09:34 29 мая 2018
Рийна Сиккут: диагноз поставлен – соцдем! «Люди часто чувствуют себя ущемлёнными, когда государство диктует, как следует действовать. Лично я таких чувств не испытываю», – говорит министр труда и здравоохранения Рийна Сиккут, пробывшая на...
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08:00 29 мая 2018
Сделка века: Eesti Energia покупает компанию Nelja Energia? По данным Delfi, завтра после обеда государственный концерн Eesti Energia обнародует информацию о покупке концерном принадлежащей норвежцам компании Nelja Energia, специализирующейся на ветряной...
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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Дмитрий Лауш Член совета директоров FinanceEstonia, совладелец Admiral Markets
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12:21 29 мая 2018
Правительство России одобрило нулевой НДС для авиаперевозок на Да...
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл новые роскошно переделанные залы
11:00 29 мая 2018
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл новые роскошно переделанные залы
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10:00 29 мая 2018
SEB заключил договор с эстонской IT-компанией
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11:29 28 мая 2018
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Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год?
10:00 26 мая 2018
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год? Совокупный рост индекса OMXB, который представляет собой результаты работы всех трех фондовых рынков стран Балтии, за четыре первых месяца 2018 года составил +3,8%. Это довольно удовлетворительный...
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16:28 24 мая 2018
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Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
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Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

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Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.
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