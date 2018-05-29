Талпсепп: планирую подписаться на акции Tallinna Sadam

Инвестор и доцент ТТУ Тынн Талпсепп считает, что соотношение риска и прибыли здесь адекватное.
"Какой-то особой возможности для роста я тут не вижу, но надеюсь, что будет хорошая дивидендная акция", - сказал он в интервью радио Aripaev.
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