Талпсепп: планирую подписаться на акции Tallinna Sadam

29 мая 2018, 16:10

Инвестор и доцент ТТУ Тынн Талпсепп считает, что соотношение риска и прибыли здесь адекватное.

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Таллиннская биржаTallinna Sadam
Новости
16:10 29 мая 2018
Талпсепп: планирую подписаться на акции Tallinna Sadam Инвестор и доцент ТТУ Тынн Талпсепп считает, что соотношение риска и прибыли здесь адекватное.
Руководитель юридического бюро «Ильяшев и партнеры» Виталий Галицких
15:11 29 мая 2018
Деловые в эфире: нет э-резидента - нет проблем, считают эстонские банки Проблема открытия счет в эстонском банке э-резиденту остается острой. Руководитель юридического бюро «Ильяшев и партнеры» Виталий Галицких не видит подвижек в решении этой проблемы ни со стороны...
Сетевым аптекам досталось в Госсуде
14:30 29 мая 2018
Сетевым аптекам досталось в Госсуде Госсуд решил, что Департамент лекарственных средств ошибся, когда разрешил открывать и переезжать аптекам в так называемый переходный период
Facebook's CEO Mark Zuckerberg delivers his speech during the VivaTech (Viva Technology) trade fair in Paris, on May 24, 2018. / AFP PHOTO / GERARD JULIEN
13:56 29 мая 2018
Цукерберг: если ты заходишь на Facebook, чтобы поддерживать связь с людьми, - то ты более здоров, счастлив и менее одинок Найджел Фарадж: "Я не сторонник дополнительного регулирования, но чувствую, что нам нужно создать "Билль о правах в социальных сетях", чтобы защитить свободу слова".
парк ветрогенераторов Палдиски, где установлены ветряки Eesti Energia и Nelja Energia
13:09 29 мая 2018
Eesti Energia покупает фирму Nelja Energia - cтоимость акций 289 миллионов еврo Согласно подписанному сегодня договору купли-продажи, предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, приобретает 100% акций фирмы Nelja Energia. Стоимость акций...
12:51 29 мая 2018
Адвокатское бюро прекратило деятельность Jesse & Kalaus.
10:29 29 мая 2018
Акции датской компании упали на 20% Вчера.
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Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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Дмитрий Лауш Член совета директоров FinanceEstonia, совладелец Admiral Markets
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Хорошие новости для эстонского рынка капитала
Раймо Юлавере, тренер и преподаватель
Раймо Юлавере
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Деловые в эфире: Деловые в эфире: нет э-резидента - нет проблем, считают эстонские банки
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12:21 29 мая 2018
Правительство России одобрило нулевой НДС для авиаперевозок на Да...
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл новые роскошно переделанные залы
11:00 29 мая 2018
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл новые роскошно переделанные залы
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10:00 29 мая 2018
SEB заключил договор с эстонской IT-компанией
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Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
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11:29 28 мая 2018
Инвестор Тоомас: наступил кризис Пессимистам типа меня не нужно долго ждать кризиса. Кровь уже на улицах.
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Ликбез на ДВ: Что такое IPO? Что происходит после того, как компания принимает решение о выходе на биржу?
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год?
10:00 26 мая 2018
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год? Совокупный рост индекса OMXB, который представляет собой результаты работы всех трех фондовых рынков стран Балтии, за четыре первых месяца 2018 года составил +3,8%. Это довольно удовлетворительный...
07:00 26 мая 2018
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Казалось бы, при чем тут рынки? А еще одной крупной компании выписали штраф в 500 миллионов долларов.
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Трейдер Алекс
17:44 28 мая 2018
Трейдер Алекс: скучный, но надёжный немец Сегодня я сделал необычный выбор. Вложился не в продуктовую компанию, не в аптеку и не в интернет-стартап. Я выбрал скучный немецкий телеком.
Трейдер Алекс
16:30 25 мая 2018
Трейдер Алекс: лучше синица в руках Вчера я закрыл первую свою сделку с прибылью – закрыл короткую позицию по WTI на уровне 70,5 доллара. И все-таки я считаю, что я поймал только небольшой кусочек от коррекции цен на нефть. Но как...
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение
16:28 24 мая 2018
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение Моя короткая позиция по нефти вышла сегодня в хороший плюс, что подняло мне настроение.
15:07 23 мая 2018
Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.
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Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
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Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
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Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
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Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
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Деловые Ведомости
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Компании Addinol успех принес девиз Гарри Каспарова...

Addinol Lube Oil - это единственная в Эстонии занимающаяся продажей масла компания, которая уже 25 лет представляет один бренд. Конкуренты приходят и уходят. Кто надеется на низкие цены, кто гонится за быстрыми деньгами, но продажа масла - не фунт изюма. Директор компании Тийна Суйя уверена, что в течение последующих 20 лет они добьются еще большего успеха. Об этом свидетельствуют уже имеющиеся достижения и имидж качественного производителя.

Фирма Humanlink отмечает 15-летие своей деятельности

Когда создатели Humanlink (в то время еще Varumeesteenindus) 15 лет назад пошли в банк, чтобы получить деньги на реализацию своей бизнес-идеи – фирмы по аренде персонала – то банк не поверил, что в Эстонии кто-то будет арендовать рабочую силу. В банке им посоветовали вернуться с идеей получше.

20 лет опыта в качестве консультанта по сделкам M&A

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает Investment Agency OÜ, портфель услуг которых в первые годы был широким и разнообразным, однако в последние шесть-семь лет стал специализироваться в более узкой сфере деятельности — в организации процесса продажи предприятия.
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