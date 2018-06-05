Работники Tallinna Sadam подписались на акции общей суммой €96634,8

Как пишет сайт Финансовой инспекции 4 руководителя Таллиннского порта уже подписались на акции.
Подписались руководитель Марко Райд, члены совета Ахти Кунингас, Урмас Каарлеп и Юллер Яаксоо, а также жена Урмаса Каарлепа Айме Каарлеп.
05 июня 2018, 14:37
Как пишет сайт Финансовой инспекции 4 руководителя Таллиннского порта уже подписались на акции.
Подписались руководитель Марко Райд, члены совета Ахти Кунингас, Урмас Каарлеп и Юллер Яаксоо, а также жена Урмаса Каарлепа Айме Каарлеп.
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