Акции Olympic сегодня упали более 8%

Фишки

В данный момент акции Olympic Entertainment Group на Таллиннской бирже упали уже на 8.51%.

Это снижение спровоцировало вчерашнее предложение нового владельца OEG компании Odyssey Europe AS, выкупить акции миноритариев по 1,40 евро за штуку. Напомним, что первоначальная цена, по которой новый владелец скупал акции мелких акционеров составляла 1.9 евро за штуку.

Руководитель фонда Trigon Capital Вейко Виснапуу вчера сказал, что эта цена неприемлема.

Ранее Trigon Capital заблокировал решение собрания акционеров OEG об увеличении акционерного капитала в рамах опционной программы компании.

Самое актуальное Самое актуальное

Дмитрий Фефилов



Ключевые слова