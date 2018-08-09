Биржа: от рекорда отделяет один процент

Биржа Нью-Йорка Фото: EPA

Рынок акций США вчера закончил четвертый день подряд в плюсе. Причина – спад волнений вокруг торговой войны, пишет Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 к концу торгов начал снижать и до нового рекорда не хватило лишь одного процента. Больше всего снизились акции энергетического сектора из-за падения цены на нефть - WTI подешевел на 3,4% до 66,84 долларов за баррель. Китай принял свежие санкции против США.

Цены американских облигаций выросли, так как инвесторы проявили на аукционе интерес к новым бумагам на сумму 26 миллиардов долларов. Рубль подешевел, так как США дополнила список новыми санкциями.

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Из-за хороших отчетов компаний дела на рынке акций шли хорошо. В дополнение к этой экономический рост США ускорился.

Дмитрий Фефилов



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