Фонд хочет от Novaturas дивидендов

Шарм-эш-Шейх Фото: EPA

Вчера литовский тур-оператор Novaturas сообщил, что в сентябре на внеочередной встрече акционеров вынесет на голосование предложение о выплате 77 центов на акцию.

Самый крупный акционер тур-оператора – фонд рискового капитала Polish Enterprise VI, который является частью концерна Central European Tour Operator S.A.r.L. Ему принадлежит 47,4% акций Novaturas. Повестка собрания акционеров – голосование по возможному распределению прибыли компании на 6 месяцев ранее обычного срока.

Цена акции после вчерашнего закрытия биржи 11,75 евро. 77 центов на акцию дают дивидендную доходность в 6,5%. Эта выплата не соответствует заработанной прибыли компании в этом году - доход Novaturas на акцию в этом году 0,56 евро. Это означает, что дополнительные деньги на дивиденды будут взяты из накопленной компаний прибыли за предыдущие годы. По состоянию на конец июня, на балансе компании было 18,179 миллионов евро нераспределенной прибыли.

Внеочередной собрание акционеров Novaturas состоится 5 сентября в отеле Radisson Blu в Вильнюсе.

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Лаури Тедер