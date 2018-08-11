Акционеры Tesla подали в суд на Маска

FILE PHOTO: Tesla Motors Inc Chief Executive Elon Musk pauses during a news... Фото: Scanpix

Истцы считают, что понесли убытки из-за распространенной им недостоверной информации.

Акционеры Tesla обратились в федеральный суд Сан-Франциско с жалобой на основателя и генерального директора компании Илона Маска, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg. Поводом стала серия твитов Маска о планах сделать Tesla частной компанией. По мнению истцов, в этих заявлениях содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании. В результате некоторые акционеры понесли убытки, утверждается в исковом заявлении, а манипуляции на рынке нарушают законодательство США о ценных бумагах.

«Продавцы ценных бумаг Tesla вынуждены были покрывать свои позиции, покупая бумаги компании по искусственно завышенным ценам 7 августа, после 12.48. Очевидно, что все покупатели акций Tesla также пострадали», — говорится в заявлении одного из акционеров, Калмана Исаака.

Самое актуальное Самое актуальное

dv .ee

Ключевые слова